Родители нежелательно пребывающих в России детей получат такой же статус

Если пребывание несовершеннолетнего иностранца на территории РФ станет нежелательным, то пребывание его родителей и законных представителей получит такой же статус. Об этом говорится в приказе, который был опубликован сегодня на сайте правовых актов.

Приказ, подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, вступает в силу 5 февраля 2025 года. Документы о нежелательности пребывания родителей должны подготавливаться одновременно с проектом решения о нежелательном пребывании в РФ самого ребенка.

Приказ, как пишет «Парламентская газета», связан с законами о высылке иностранцев с территории РФ. Законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, власти приняли в 2024 году. Среди них — решение ввести режим высылки иностранцев и создание реестра депортированных. 9 ноября президент Владимир Путин подписал несколько законов, которые относят организацию нелегальной миграции к особо тяжким преступлениям. Нарушение закона предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества.

Подробнее о миграционной политике — в публикации «Ъ» «Вопросы языкосдания».