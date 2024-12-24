ФАС сортирует бензин

Механизм демпфера, который выплачивается нефтекомпаниям для сдерживания внутренних цен на топливо, может быть скорректирован. ФАС предложила рассчитывать демпфер отдельно для двух ключевых видов бензина — Аи-92 и Аи-95. Это позволит компаниям получать выплаты по одному из продуктов при резком превышении стоимости другого над индикативной ценой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ФАС предлагает скорректировать механизм топливного демпфера и рассчитывать его отдельно для двух ключевых видов бензина — Аи-92 и Аи-95. Об этом служба сообщила во вторник. ФАС также считает необходимым определить и закрепить предельную индикативную оптовую цену на Аи-95 для расчета демпфера по аналогии с Аи-92. Инициатива направлена на нивелирование волатильности стоимости топлива, пояснили в ФАС.

Бюджет выплачивает демпфер нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Если оптовые цены на топливо в РФ отклоняются от установленных в Налоговом кодексе индикативных цен для бензина Аи-92 и дизтоплива более чем на 10% и 20% соответственно в среднем за месяц, демпфер в этот месяц не выплачивается. Выплаты по демпферу могут достигать сотен миллиардов рублей в месяц.

В ноябре комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект Минфина, по которому демпфер обнуляется только по тому продукту, порог отклонения по которому превышен. О последнем правительство просила, в частности, «Роснефть» (см. “Ъ” от 24 апреля). О расчете демпфера отдельно для Аи-92 и Аи-95 также давно просили нефтекомпании, говорят собеседники “Ъ”. В нефтекомпаниях ситуацию комментировать не стали.

Обнуление демпфера случалось лишь в сентябре 2023 года, когда цены на топливо резко выросли. Тогда правительство впервые пошло на введение эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива.

В конце марта — начале апреля стоимость дизтоплива в европейской части РФ неоднократно вплотную приближалась к цене отсечения по демпферу в 66,6 тыс. руб. за тонну на фоне аварий на ряде НПЗ.

Стоимость Аи-92 и Аи-95 снижается уже шестую неделю с середины ноября, когда она была на одном из пиков с начала года, на фоне выхода из осенних ремонтов НПЗ, а также сезонным сокращением спроса. Исходя из котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), оптовые цены Аи-92 с 15 ноября по 24 декабря снизились на 17,6%, до 51,08 тыс. руб. за тонну, Аи-95 подешевел за этот период на 16,3%, до 54,22 тыс. руб. за тонну.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ, в ноябре «РИА Новости»: С ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов напоминает, что несовершенство механизма демпфера неоднократно отмечалось. «Механизм, по сути, хорошо работает только в достаточно узком диапазоне цен на нефть и нефтепродукты при относительно стабильном курсе рубля, а при резких колебаниях параметров дает сбои»,— говорит эксперт. По его словам, в сегменте высокооктанового бензина проблема заключается в хрупком балансе спроса и предложения, который имеет очень небольшой запас прочности. Поэтому, продолжает господин Котов, внеплановые остановки установок на ряде НПЗ приводили прежде всего к подорожанию бензинов Аи-95 и выше.

Как отмечает Александр Котов, проекты модернизации НПЗ необходимо завершить как можно скорее, так как это приведет к увеличению предложения, в том числе высокооктановых бензинов. По его словам, избыточное давление на нефтяников, имеющих высокую налоговую нагрузку, лишает компании ликвидности, на которую проводится модернизация. При текущих процентных ставках и низкой рентабельности большинства НПЗ компании могут рассчитывать только на свой капитал, добавляет эксперт.

Помимо корректировки демпферного механизма, ФАС предлагает ужесточить правила проведения биржевых торгов топливом. В частности, обсуждается возможность принятия мер к участникам, которые приобретают от 25% от общего объема торгов топливом за один день. Также, считают в службе, нефтекомпаниям необходимо участвовать в аукционе открытия, в котором сегодня участвует только «Газпром нефть». Это, по мнению ФАС, позволит по специальному алгоритму определить цену и удовлетворить первые заявки торгового дня, а также минимизировать возможности манипулирования ценами.

Ольга Мордюшенко