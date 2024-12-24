ФАС сортирует бензин
Служба предложила скорректировать механизм топливного демпфера
Механизм демпфера, который выплачивается нефтекомпаниям для сдерживания внутренних цен на топливо, может быть скорректирован. ФАС предложила рассчитывать демпфер отдельно для двух ключевых видов бензина — Аи-92 и Аи-95. Это позволит компаниям получать выплаты по одному из продуктов при резком превышении стоимости другого над индикативной ценой.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
ФАС предлагает скорректировать механизм топливного демпфера и рассчитывать его отдельно для двух ключевых видов бензина — Аи-92 и Аи-95. Об этом служба сообщила во вторник. ФАС также считает необходимым определить и закрепить предельную индикативную оптовую цену на Аи-95 для расчета демпфера по аналогии с Аи-92. Инициатива направлена на нивелирование волатильности стоимости топлива, пояснили в ФАС.
Бюджет выплачивает демпфер нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.
Если оптовые цены на топливо в РФ отклоняются от установленных в Налоговом кодексе индикативных цен для бензина Аи-92 и дизтоплива более чем на 10% и 20% соответственно в среднем за месяц, демпфер в этот месяц не выплачивается. Выплаты по демпферу могут достигать сотен миллиардов рублей в месяц.
В ноябре комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект Минфина, по которому демпфер обнуляется только по тому продукту, порог отклонения по которому превышен. О последнем правительство просила, в частности, «Роснефть» (см. “Ъ” от 24 апреля). О расчете демпфера отдельно для Аи-92 и Аи-95 также давно просили нефтекомпании, говорят собеседники “Ъ”. В нефтекомпаниях ситуацию комментировать не стали.
Обнуление демпфера случалось лишь в сентябре 2023 года, когда цены на топливо резко выросли. Тогда правительство впервые пошло на введение эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива.
В конце марта — начале апреля стоимость дизтоплива в европейской части РФ неоднократно вплотную приближалась к цене отсечения по демпферу в 66,6 тыс. руб. за тонну на фоне аварий на ряде НПЗ.
Стоимость Аи-92 и Аи-95 снижается уже шестую неделю с середины ноября, когда она была на одном из пиков с начала года, на фоне выхода из осенних ремонтов НПЗ, а также сезонным сокращением спроса. Исходя из котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), оптовые цены Аи-92 с 15 ноября по 24 декабря снизились на 17,6%, до 51,08 тыс. руб. за тонну, Аи-95 подешевел за этот период на 16,3%, до 54,22 тыс. руб. за тонну.
Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ, в ноябре «РИА Новости»:
С ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная.
Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов напоминает, что несовершенство механизма демпфера неоднократно отмечалось. «Механизм, по сути, хорошо работает только в достаточно узком диапазоне цен на нефть и нефтепродукты при относительно стабильном курсе рубля, а при резких колебаниях параметров дает сбои»,— говорит эксперт. По его словам, в сегменте высокооктанового бензина проблема заключается в хрупком балансе спроса и предложения, который имеет очень небольшой запас прочности. Поэтому, продолжает господин Котов, внеплановые остановки установок на ряде НПЗ приводили прежде всего к подорожанию бензинов Аи-95 и выше.
Как отмечает Александр Котов, проекты модернизации НПЗ необходимо завершить как можно скорее, так как это приведет к увеличению предложения, в том числе высокооктановых бензинов. По его словам, избыточное давление на нефтяников, имеющих высокую налоговую нагрузку, лишает компании ликвидности, на которую проводится модернизация. При текущих процентных ставках и низкой рентабельности большинства НПЗ компании могут рассчитывать только на свой капитал, добавляет эксперт.
Помимо корректировки демпферного механизма, ФАС предлагает ужесточить правила проведения биржевых торгов топливом. В частности, обсуждается возможность принятия мер к участникам, которые приобретают от 25% от общего объема торгов топливом за один день. Также, считают в службе, нефтекомпаниям необходимо участвовать в аукционе открытия, в котором сегодня участвует только «Газпром нефть». Это, по мнению ФАС, позволит по специальному алгоритму определить цену и удовлетворить первые заявки торгового дня, а также минимизировать возможности манипулирования ценами.