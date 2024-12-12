Топливо заправили к празднику

Цены на наиболее востребованные марки бензинов, которые падали на бирже с конца ноября после открытия экспорта для НПЗ, развернулись. В четверг котировки Аи-95 выросли на 0,5%, Аи-92 — на 0,8%. Аналитики сомневаются в долгосрочности тренда с учетом профицита топлива на рынке и связывают его с подготовкой страны к Новому году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Оптовые котировки наиболее популярной марки бензина Аи-95 после полутора недель и восьми торговых сессий снижения перешли в рост. По итогам торгов на СПбМТСБ 12 декабря цены выросли на 0,5%, до 57,17 тыс. руб. за тонну. Стоимость Аи-92, которая начала расти на день раньше, продолжила динамику, увеличившись на 0,8%, до 54 тыс. руб. за тонну. Котировки обеих марок бензина стабильно шли вниз с 29 ноября. С этого момента Аи-95 потерял в цене 9,2%, Аи-92 — 9,6%.

Коррекция началась после того, как стало известно о решении правительства досрочно открыть экспорт бензинов для компаний, производящих более 1 млн тонн топлива в год. Для более мелких предприятий и остальных поставщиков — трейдеров и нефтебаз — эмбарго продлено до 31 января 2025 года. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов полагает, что ближе к Новому году на рынке будут наблюдаться колебания цен на топливо, так как увеличивается объем перевозки продуктов и различных товаров.

«У маркетплейсов горячий период — люди подарки покупают. Плюс люди активно ездят по магазинам. Все это влияет на потребление моторного топлива и цены»,— говорит аналитик. Но, считает он, это именно всплеск, а в целом топливный сектор находится в точке снижения спроса при достаточном предложении. Каких-либо серьезных долгосрочных трендов на повышение он не ожидает.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко также связывает снижение цен в первой декаде декабря с очевидным ростом переработки. «Чтобы воспользоваться снятием запрета на экспорт, нефтяные компании нарастили объемы выпуска топлива и продажи на бирже. На фоне сезонного сокращения спроса мы увидели профицит на рынке и понижательную динамику»,— говорит он. Последние два дня, по словам господина Дьяченко, цены скорее не растут, а находятся «в пределах бокового движения» и консолидируются. Когда цены сильно падают, многие участники сектора не торопятся с закупками, из-за чего формируется отложенный спрос, поясняет он.

В сегменте сжиженных углеводородных газов (СУГ) наблюдается более длительная отрицательная динамика. Цены на пропан-бутан на бирже по территориальному индексу Урала и Сибири падают с середины ноября. За это время котировки рухнули в 2,3 раза, до 12,6 тыс. руб. за тонну. По сравнению с 11 декабря цены снизились на 3,3%.

Экспорт СУГ в Европу, согласно условиям введенных санкций, окончательно закрывается с 1 января, напоминает господин Котов, добавляя, что в этом году еще можно было поставлять по долгосрочным контрактам в Польшу.

«На фоне неразвитой экспортной инфраструктуры на востоке страны мы ожидаем профицит на рынке и, соответственно, низкий уровень цен. Сейчас цены пошли вниз на сезонном снижении спроса на автогаз и ожидании закрытия экспорта в Польшу»,— рассказывает аналитик.

Максим Дьяченко добавляет, что запрет на поставки СУГ в Европу фактически уже начал работать: ни железнодорожные, ни автомобильные поставки в западном направлении не осуществляются. Поэтому на внутреннем рынке сложился большой профицит пропан-бутана, и лишние объемы сложно куда-либо переориентировать. По его мнению, может дойти до того, что компаниям придется утилизировать попутный газ, который служит сырьем для производства СУГ, чтобы удержать цены на приемлемом уровне. Сложно сказать с учетом таких масштабных изменений, где рынок нащупает дно и перейдет к стабилизации, отмечает господин Дьяченко.

Ольга Мордюшенко