Бангладешского лидера заждались на родине

Временное правительство Бангладеш обратилось к Индии с запросом об экстрадиции получившего убежище на ее территории экс-премьера Шейх Хасины, которая на родине обвиняется в геноциде и преступлениях против человечности. Требование вернуть домой и предать суду Шейх Хасину, которая много лет была бессменным лидером Бангладеш и поддерживала тесные связи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обострило отношения двух соседних государств Южной Азии. До переворота августа этого года считавшаяся ближайшим союзником Индии Бангладеш, одно из крупнейших государств Южной Азии, уходит из-под влияния Дели и дрейфует в сторону Китая. В Дакке уже рассматривают возможность закупки у КНР истребителей J-10C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В отношениях Индии и Бангладеш, двух ближайших союзников на Индийском субконтиненте, которые с момента создания в 1971 году независимой «страны бенгальцев» считались нерушимыми и братскими, возникла серьезная трещина.

Власти Бангладеш направили в МИД Индии ноту с требованием выдать им укрывающегося на индийской территории экс-премьера 77-летнюю Шейх Хасину, которая спешно покинула Дакку 5 августа на волне массовых антиправительственных выступлений, завершивших ее 16-летнее правление.

«Бангладеш хочет вернуть Шейх Хасину для проведения судебного процесса»,— сообщил глава МИДа во временном правительстве страны Тухид Хоссейн, сославшись на действующий между двумя государствами договор об экстрадиции.

Ранее о своей решимости вернуть Шейх Хасину домой и привлечь ее к ответственности, передав специально созданному в ноябре Международному уголовному трибуналу (IСТ), заявил глава временного правительства страны Мухаммад Юнус. Он также бросил упрек в адрес Дели, выразив недовольство тем, что «в Индии свергнутый премьер продолжает заниматься политикой».

По оценке Мухаммада Юнуса, в результате массовых антиправительственных протестов в июле—августе в Бангладеш погибли около 1,5 тыс. человек, более 19,9 тыс.— получили ранения. Как считают новые власти, ответственность за кровопролитие и массовые жертвы несут лично Шейх Хасина и ее ближайшее окружение. В связи с этим Международный уголовный трибунал (Бангладеш) уже выдвинул против беглого премьера обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и массовых исчезновениях людей и выдал ордер на ее арест, а также арест нескольких бывших министров, советников правительства, военных и гражданских чиновников.

Примечательно, что список тяжких преступлений, в которых обвиняется патриарх бангладешской политики и дочь основателя «страны бенгальцев» Муджибура Рахмана, постоянно растет. На этой неделе созданная в Бангладеш специальная группа комиссии по борьбе с коррупцией (ACC) приступила к расследованию обвинений в коррупции, хищениях и отмывании денег, выдвинутых против Шейх Хасины, ее сына Саджиба Ахмеда Вазеда Джой и племянницы Тюлип Ризваны Сиддик.

По информации газеты Dhaka Tribune, госпожа Хасина и ее ближайшее окружение обвиняются в коррупции при подписании соглашений о реализации девяти инфраструктурных проектов с иностранными партнерами в период с 2009 по 2023 год.

Особую остроту ситуации придают имеющие геополитический подтекст обвинения в адрес бывшего руководства страны, касающиеся подписанного с Россией соглашения о строительстве в Бангладеш атомной электростанции «Руппур», в реализации которого также принимает участие Индия.

Флагман атомной энергетики Бангладеш проект АЭС «Руппур», который выглядел примером успешного российско-индийского сотрудничества в области мирного атома, осуществляющегося в третьих странах, стал объектом развернутой новыми властями страны информационной атаки. Как следует из заявления ACC, Шейх Хасина и ее окружение «присвоили около $5 млрд из завышенной стоимости государственных расходов на строительства АЭС "Руппур", составивших $12,65 млрд».

По данным АСС, представители бывшего руководства страны вступили в преступный сговор и выводили за рубеж значительные средства через офшорные банковские счета в Малайзии, Гонконге, на Каймановых островах, в США и Великобритании. Кроме того, в ходе проведенного расследования АСС пришла к выводу, что использование подставных компаний и фиктивных фондов позволило обвиняемым легализовать преступным путем за рубежом $900 млн.

Ранее Финансовая разведка Бангладеш (BFIU) в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег запросила у банков данные о реквизитах счетов экс-премьера Хасины и ее сестры Шейх Реханы.

По информации издания Dhaka Tribune, BFIU потребовала от банков сведений о счетах, связанных с финансированием мемориального фонда, созданного Шейх Хасиной в память о ее отце — убитом во время военного переворота в 1975 году основателе Бангладеш Муджибуре Рахмане.

Продолжающееся давление на бывшее руководство, над которым новые власти страны намерены устроить показательный процесс в Международном уголовном трибунале (IСТ), продолжает демонтаж политического наследия Муджибура Рахмана и Шейх Хасины, с именами которых связана большая часть истории независимого бангладешского государства.

Кроме того, требуя выдать Дакке Шейх Хасину, новые власти Бангладеш дают понять, что они готовы идти на обострение в отношениях со своей «старшей сестрой» — Индией, оказывавшей «стране бенгальцев» решающую поддержку с момента ее провозглашения после отделения от Пакистана.

Весьма символично, что свой первый зарубежный визит после переизбрания премьером на третий срок летом этого года глава индийского правительства Нарендра Моди нанес в Бангладеш, не предполагая, что его ближайшая соратница в регионе вскоре будет свергнута и найдет убежище в его стране.

Еще одним доказательством того, что Бангладеш пытается выйти из орбиты влияния Индии, стала информация о том, что временное правительство страны рассматривает возможность закупки у Китая экспортного варианта истребителей J-10C для модернизации национальных ВВС. Как отмечает газета South China Morning Post, закупка Бангладеш китайских истребителей может обострить ее отношения с Индией и повлечь значительные расходы в условиях сложного положения в бангладешской экономике.

Сергей Строкань