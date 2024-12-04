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Коммерсантъ FM
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Индия и Бангладеш не поделили веру

Два крупнейших государства Южной Азии вступили в конфликт

МИД Бангладеш вызвал посла Индии в Дакке Праная Верму в связи с нападением на бангладешское консульство в столице индийского штата Трипура. Протестующие ворвались на территорию дипмиссии в знак протеста против ареста в Бангладеш лидера местной индуистской общины Чинмоя Кришны Даса и участившихся нападений на индусов в третьей по численности населения мусульманской стране мира. «Братские отношения» двух ближайших партнеров в Южной Азии стали портиться после свержения в августе этого года премьер-министра Шейх Хасины — дочери основателя независимой «страны бенгальцев» Муджибура Рахмана. Новые власти Бангладеш намерены судить нашедшую убежище в Индии Шейх Хасину, обвиняя ее в убийствах своих политических противников и других тяжких преступлениях.

Члены индуистской организации «Вишва хинду паришад»

Члены индуистской организации «Вишва хинду паришад»

Фото: Rafiq Maqbool, AP

Члены индуистской организации «Вишва хинду паришад»

Фото: Rafiq Maqbool, AP

Вызов главы индийской дипмиссии в Дакке Праная Вермы во внешнеполитическое ведомство Бангладеш в среду сопровождался его беседой с замглавы МИДа Риазом Хамидуллой. Бангладешский дипломат призвал индийские власти строго соблюдать Венскую конвенцию, предполагающую защиту диппредставительств.

Поводом для дипломатического демарша стал произошедший в понедельник инцидент с консульством Бангладеш в столице индийского штата Трипура городе Агартала. Группа местных жителей ворвалась на территорию дипмиссии, требуя прекратить преследование индуистов в «стране бенгальцев», большинство населения которой составляют мусульмане, а также освободить арестованного властями в Дакке известного религиозного проповедника Чинмоя Кришну Даса.

Хотя актов вандализма удалось избежать и никто из бангладешских дипломатов не пострадал, а полиция арестовала нападавших и усилила меры безопасности у здания консульства, власти в Дакке не стали спускать скандал на тормозах.

Иллюстрацией того, что погода в отношениях между двумя ведущими религиозными общинами Бангладеш стала резко портиться, стал омраченный многочисленными инцидентами один из главных индуистских религиозных праздников Дурга-пуджа, отмечавшийся в октябре. В связи с эскалацией во время Дурга-пуджи МИД Индии выразил озабоченность нападениями на индуистские храмы в Бангладеш и призвал Дакку обеспечить безопасность последователей индуизма и других религиозных меньшинств. Однако глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оценил эти призывы скептически, заявив, что утверждения о большом числе атак на индусов «сильно преувеличены».

С призывами к властям обратилась и местная индуистская община. Ее представители потребовали защиты от нападений со стороны радикальных исламистов, снятия со своих лидеров обвинений в подстрекательстве к мятежу и принятия закона о защите прав религиозных меньшинств (индуистская община в Бангладеш составляет около 8% населения страны). В стране начались протесты.

Чинмой Кришна Дас до своего задержания в ноябре успел провести несколько митингов, участники которых выступили с осуждением нападений на индуистские храмы. Вместе с ним были взяты под стражу еще несколько местных активистов индуистской организации «Международное общество сознания Кришны». Для разгона сторонников Чинмоя Кришны Даса, пикетировавших здание суда с требованием его освобождения под залог, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ходе столкновений один человек был убит, еще несколько десятков получили ранения.

«Братские отношения» двух ближайших партнеров в Южной Азии осложнились после свержения премьер-министра Шейх Хасины — дочери основателя независимой «страны бенгальцев», ее первого президента Муджибура Рахмана.

Бессменно правившая с 2009 года Шейх Хасина после очередных всеобщих выборов января этого года возглавила правительство в четвертый раз подряд и в пятый раз в своей политической карьере. Вскоре после этого, в мае этого года, был переизбран на новый, третий срок и индийский премьер-министр Нарендра Моди. Весьма символично, что свой первый зарубежный визит сразу после победы на выборах Нарендра Моди совершил именно в Дакку для встречи с Шейх Хасиной. В тот момент он не мог предполагать, что отношения с Бангладеш примут столь драматичный оборот и в августе его ближайшей политической соратнице в соседней стране придется бежать в Индию.

Созданный в Бангладеш после смены власти Международный трибунал по уголовным преступлениям обвиняет Шейх Хасину более чем в 200 тяжких преступлениях, включая убийства, геноцид, похищения людей, и нападениях на сторонников оппозиции. В связи с этим новые власти намерены запросить помощь Интерпола для экстрадиции Шейх Хасины на родину и проведения в Дакке процесса, призванного стать «судом истории».

Чем прославился глава временного правительства Бангладеш

Полным ходом идет в стране и демонтаж наследия «отца бенгальской нации» и отца госпожи Хасины Муджибура Рахмана. По решению временного правительства Бангладеш в декабре начнутся работы по созданию в резиденции бывшего премьера «музея революции» августа этого года. «Служивший официальной резиденцией Шейх Хасины символ ее власти дворец Ганабхабан будет превращен в музей для сохранения памяти о плохом правлении бывшего премьер-министра, которое вызвало гнев народа и привело к ее отстранению от управления страной»,— заявил глава временного правительства Мухаммад Юнус.

Сергей Строкань

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