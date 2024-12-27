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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 28–29 декабря

26 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых киноработа Паоло Соррентино «Партенопа» из основного конкурса Каннского фестиваля и байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса», главную роль в котором исполнила цифровая обезьяна. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Партенопа
Быть лучше: История Робби Уильямса
Иван Царевич и Серый Волк 6
Последний ронин
Домовенок Кузя
Остров пропавших девчонок
Елки 11
Побег
Форсаж. Полный вперед!
Баба Яга спасает Новый год
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Партенопа (Parthenope, 2024)

Партенопа

  • Режиссер: Паоло Соррентино
  • В ролях: Челесте Далла Порта, Стефания Сандрелли, Гэри Олдман, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Пеппе Ланцетта
  • Жанр: драма, фэнтези / Италия, Франция / 136 мин.
  • В прокате: с 26 декабря

Кинокритик Андрей Плахов: «Соррентино в своей ядовито-хулиганской манере (правда, приглушив ноту юмора) смешивает сакральное и профанное, умозрительное и плотское, божественные чудеса и просто народную вульгарность».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бесстыжая красота».

Быть лучше: История Робби Уильямса (Better Man, 2024)

Быть лучше: История Робби Уильямса

  • Режиссер: Майкл Грэйси
  • В ролях: Робби Уильямс, Джонно Дэвис, Стив Пембертон, Элисон Стэдмен, Кейт Малвэйни, Фрейзер Хэдфилд
  • Жанр: мюзикл, биография / США, Великобритания, Китай, Франция, Австралия / 134 мин.
  • В прокате: с 26 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Главный прием, который, хотя и кажется на бумаге абсолютно безумным, неожиданно не только выделяет фильм из ряда стандартных байопиков, но и придает ему дополнительный эмоциональный вес,— это решение Майкла Грэйси не брать на главную роль актера, которого неизбежно сравнивали бы с настоящим Робби, а поместить в центр повествования обезьяну, созданную на студии Weta FX с помощью цифровых технологий».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Приматная жизнь звезды».

Иван Царевич и Серый Волк 6 (2024)

Иван Царевич и Серый Волк 6

  • Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
  • Жанр: мультфильм, приключения / Россия / 85 мин.
  • Слоган: «Событие всесказочного масштаба»
  • В прокате: с 26 декабря

Кинопрокатчик «Вольга»: «По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь».

Последний ронин (2024)

Последний ронин

  • Режиссер: Макс Шишкин
  • В ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизёв, Максим Колесниченко
  • Жанр: фантастика, приключения / Россия / 120 мин.
  • В прокате: с 26 декабря

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47.

Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронин со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...»

Домовенок Кузя (2024)

Домовенок Кузя

  • Режиссер: Виктор Лакисов
  • В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев
  • Жанр: комедия, семейный / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 26 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «На премьере фильма в московском кинотеатре "Октябрь" продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что на съемках его команда "окунулась в свое детство", а теперь хочет окунуть в него зрителей, как взрослых, так и детей. Что ж, при просмотре нового "Домовенка Кузи" действительно получается куда-то окунуться, хотите вы того или нет».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «С сундучком и с задоринкой».

Остров пропавших девчонок (Island of Lost Girls, 2022)

Остров пропавших девчонок

  • Режиссеры: Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт
  • В ролях: Отем Фиоре Шмидт, Авила Мари Шмидт, Скарлет Роуз Шмидт, Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт, Пракрити Мадуро
  • Жанр: приключения, семейный / США, Мексика / 104 мин.
  • В прокате: с 19 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Остров пропавших девчонок", снятый в 2022 году и с тех пор поучаствовавший в нескольких фестивалях, в том числе в одной из внеконкурсных программ ММКФ,— необычное кино. Лучше всего его можно описать как профессионально снятое семейное видео. Ведь сделан фильм почти полностью руками одной семьи. Юные актрисы действительно сестры, и даже зовут их так же, как их героинь: Авила, Отем и Скарлет Шмидт. Старшую папа Брайан уже снимал в фильме "Невероятное приключение Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)" (2015), где оператором была мама Энн-Мари, сыгравшая также одну из ролей. Она появляется и в одном из эпизодов "Острова…", но камеру в этот раз дали в руки дебютантке Хите Макграт».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сплошные Шмидты».

Елки 11 (2024)

Елки 11

  • Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
  • В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова
  • Жанр: комедия, семейный / Россия / 96 мин.
  • В прокате: с 19 декабря

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «"Елки 11" по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Всем персонажам предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами».

Побег (Escape, 2024)

Побег

  • Режиссер: Родриго Кортес
  • В ролях: Марио Касас, Анна Кастильо, Гильермо Толедо, Хосе Гарсия, Бланка Портильо, Хосе Сакристан
  • Жанр: триллер / Испания / 126 мин.
  • Слоган: «За решетку и обратно»
  • В прокате: с 19 декабря

Кинопрокатчик «Capella Film»: «Жизненные обстоятельства вынуждают молодого человека искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решетку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?»

Форсаж. Полный вперёд! (Get Fast, 2024)

Форсаж. Полный вперед!

  • Режиссер: Джеймс Клэйтон
  • В ролях: Лу Даймонд Филлипс, Брэдли Страйкер, Ли Мадждуб, Фэй Рен, Алиша-Мари Ахамед, Джеймс Клэйтон
  • Жанр: боевик, драма / Канада / 88 мин.
  • В прокате: с 19 декабря

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Крупное ограбление безжалостного наркобарона по имени Нуши оборачивается для Вора похищением своего верного напарника. Чтобы спасти друга, ему предстоит объединится с подростком Томом, оставшимся без родителей, и избежать козней, подстроенных Ковбоем, доверенным лицом Нуши. Оружие, погони и взрывы обеспечат новоиспеченным напарникам преимущество, но как долго они смогут его удержать?»

Баба Яга спасает Новый год (2024)

Баба Яга спасает Новый год

  • Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров
  • В ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко
  • Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 99 мин.
  • В прокате: с 12 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Удивительно, но в нынешней новогодне-каникулярной битве прокатчиков за зрительские кошельки Баба Яга — едва ли не самый популярный персонаж. Уже на этой неделе эта героиня вновь появится на экранах в "Домовенке Кузе", а с 1 января — в фильме "Финист. Первый богатырь", причем и там, и там она предстает сразу в двух ипостасях».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баба Яга спешит на помощь».

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