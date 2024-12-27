Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 28–29 декабря
26 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых киноработа Паоло Соррентино «Партенопа» из основного конкурса Каннского фестиваля и байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса», главную роль в котором исполнила цифровая обезьяна. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Партенопа
- Режиссер: Паоло Соррентино
- В ролях: Челесте Далла Порта, Стефания Сандрелли, Гэри Олдман, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Пеппе Ланцетта
- Жанр: драма, фэнтези / Италия, Франция / 136 мин.
- В прокате: с 26 декабря
Кинокритик Андрей Плахов: «Соррентино в своей ядовито-хулиганской манере (правда, приглушив ноту юмора) смешивает сакральное и профанное, умозрительное и плотское, божественные чудеса и просто народную вульгарность».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бесстыжая красота».
Быть лучше: История Робби Уильямса
- Режиссер: Майкл Грэйси
- В ролях: Робби Уильямс, Джонно Дэвис, Стив Пембертон, Элисон Стэдмен, Кейт Малвэйни, Фрейзер Хэдфилд
- Жанр: мюзикл, биография / США, Великобритания, Китай, Франция, Австралия / 134 мин.
- В прокате: с 26 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Главный прием, который, хотя и кажется на бумаге абсолютно безумным, неожиданно не только выделяет фильм из ряда стандартных байопиков, но и придает ему дополнительный эмоциональный вес,— это решение Майкла Грэйси не брать на главную роль актера, которого неизбежно сравнивали бы с настоящим Робби, а поместить в центр повествования обезьяну, созданную на студии Weta FX с помощью цифровых технологий».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Приматная жизнь звезды».
Иван Царевич и Серый Волк 6
- Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
- Жанр: мультфильм, приключения / Россия / 85 мин.
- Слоган: «Событие всесказочного масштаба»
- В прокате: с 26 декабря
Кинопрокатчик «Вольга»: «По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное, доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь».
Последний ронин
- Режиссер: Макс Шишкин
- В ролях: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизёв, Максим Колесниченко
- Жанр: фантастика, приключения / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 26 декабря
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47.
Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронин со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...»
Домовенок Кузя
- Режиссер: Виктор Лакисов
- В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 26 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «На премьере фильма в московском кинотеатре "Октябрь" продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что на съемках его команда "окунулась в свое детство", а теперь хочет окунуть в него зрителей, как взрослых, так и детей. Что ж, при просмотре нового "Домовенка Кузи" действительно получается куда-то окунуться, хотите вы того или нет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «С сундучком и с задоринкой».
Остров пропавших девчонок
- Режиссеры: Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт
- В ролях: Отем Фиоре Шмидт, Авила Мари Шмидт, Скарлет Роуз Шмидт, Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт, Пракрити Мадуро
- Жанр: приключения, семейный / США, Мексика / 104 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Остров пропавших девчонок", снятый в 2022 году и с тех пор поучаствовавший в нескольких фестивалях, в том числе в одной из внеконкурсных программ ММКФ,— необычное кино. Лучше всего его можно описать как профессионально снятое семейное видео. Ведь сделан фильм почти полностью руками одной семьи. Юные актрисы действительно сестры, и даже зовут их так же, как их героинь: Авила, Отем и Скарлет Шмидт. Старшую папа Брайан уже снимал в фильме "Невероятное приключение Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)" (2015), где оператором была мама Энн-Мари, сыгравшая также одну из ролей. Она появляется и в одном из эпизодов "Острова…", но камеру в этот раз дали в руки дебютантке Хите Макграт».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сплошные Шмидты».
Елки 11
- Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
- В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «"Елки 11" по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.
Всем персонажам предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами».
Побег
- Режиссер: Родриго Кортес
- В ролях: Марио Касас, Анна Кастильо, Гильермо Толедо, Хосе Гарсия, Бланка Портильо, Хосе Сакристан
- Жанр: триллер / Испания / 126 мин.
- Слоган: «За решетку и обратно»
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Жизненные обстоятельства вынуждают молодого человека искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решетку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?»
Форсаж. Полный вперед!
- Режиссер: Джеймс Клэйтон
- В ролях: Лу Даймонд Филлипс, Брэдли Страйкер, Ли Мадждуб, Фэй Рен, Алиша-Мари Ахамед, Джеймс Клэйтон
- Жанр: боевик, драма / Канада / 88 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Крупное ограбление безжалостного наркобарона по имени Нуши оборачивается для Вора похищением своего верного напарника. Чтобы спасти друга, ему предстоит объединится с подростком Томом, оставшимся без родителей, и избежать козней, подстроенных Ковбоем, доверенным лицом Нуши. Оружие, погони и взрывы обеспечат новоиспеченным напарникам преимущество, но как долго они смогут его удержать?»
Баба Яга спасает Новый год
- Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров
- В ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Удивительно, но в нынешней новогодне-каникулярной битве прокатчиков за зрительские кошельки Баба Яга — едва ли не самый популярный персонаж. Уже на этой неделе эта героиня вновь появится на экранах в "Домовенке Кузе", а с 1 января — в фильме "Финист. Первый богатырь", причем и там, и там она предстает сразу в двух ипостасях».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баба Яга спешит на помощь».