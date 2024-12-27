Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Главный прием, который, хотя и кажется на бумаге абсолютно безумным, неожиданно не только выделяет фильм из ряда стандартных байопиков, но и придает ему дополнительный эмоциональный вес,— это решение Майкла Грэйси не брать на главную роль актера, которого неизбежно сравнивали бы с настоящим Робби, а поместить в центр повествования обезьяну, созданную на студии Weta FX с помощью цифровых технологий».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Приматная жизнь звезды».