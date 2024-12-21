С сундучком и с задоринкой

В прокат вышел фильм Виктора Лакисова «Домовенок Кузя» — ремейк советской серии мультфильмов, спродюсированный кинокомпанией братьев Андреасян. Продюсерская рука в картине ощущается гораздо сильнее, чем режиссерская, в частности, в том, как из доброй сказочной истории начисто выжато все живое, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселив Кузю в современном кинофильме с живыми актерами, авторы оставили его кукольным персонажем

Фото: К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян Поселив Кузю в современном кинофильме с живыми актерами, авторы оставили его кукольным персонажем

Фото: К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян

На премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь» продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что на съемках его команда «окунулась в свое детство», а теперь хочет окунуть в него зрителей, как взрослых, так и детей. Что ж, при просмотре нового «Домовенка Кузи» действительно получается куда-то окунуться, хотите вы того или нет. Только это не детство с теплыми кукольными мультиками и простым бытовым волшебством, которое, как рассказывала в своей повести «Кузька в новой квартире» придумавшая домовенка писательница Татьяна Александрова, может поселиться в любой типовой многоэтажке. Скорее это «зловещая долина», в которой люди, сыгранные живыми актерами, выглядят и ведут себя куда менее натурально, чем компьютерные куклы, а магия заменена шутками про дэпээсников и новогоднее обращение «верховного домового».

Действие картины стартует в цифровом сказочном лесу, где Баба-Яга (Алика Смехова) вот уже тридцать лет гоняется за домовенком Кузей (озвучен старательно окающим Сергеем Буруновым). Она жаждет заполучить принадлежащий Кузе волшебный сундучок, благодаря которому сможет подчинить себе весь сказочный мир. Домовенок, однако, утверждает, что не помнит, где этот сундучок находится, а если бы и помнил, то не признался бы. Яга все-таки его ловит и затаскивает в свое логово, но Кузе удается сбежать и через магический портал вывалиться в реальный мир.

В этом мире девочка Наташа (София Петрова) с мамой (Евгения Малахова) и папой (Марк Богатырев) едут за город, чтобы забрать вещи из дома папиной бабушки, который он собрался продавать, ведь все равно им давно никто не пользуется. Наташа, как положено современному ребенку в российском кино, не отрывается от телефона, за что создатели фильма ее решительно осуждают. Но в целом отношения в этой семье таковы, что герои какой-нибудь рекламы майонеза или сосисок на их фоне выглядят образчиками родственного тепла и непринужденного общения. Это, однако, не авторская задумка, а «заслуга» актеров, не способных ни одну, даже самую простецкую реплику произнести естественно.

Разумеется, именно в бабушкином доме оказывается Кузя, пройдя сквозь старое зеркало. Тут же на чердаке хранится и его сундучок, который Наташин папа считает просто игрушкой из своего детства. Сундучок упаковывают в коробку вместе с другими старыми вещами, Кузя запрыгивает следом, и семья возвращается в свою московскую новостройку. Но Баба-Яга, конечно, не отстает: она тоже проходит сквозь зеркало, в процессе омолодившись и приобретя тщательно завитую куафюру (эту версию играет Екатерина Стулова), и устремляется в погоню за домовенком и его артефактом. По пути происходит ее первое знакомство с теми самыми дорожными полицейскими (Олег Комаров и Алексей Гаврилов), исполняющими в фильме роль комического дуэта,— при этом весь связанный с ними юмор настолько бородатый, что ему любой леший позавидует.

Когда герои попадают в город, фильм наконец начинает в чем-то напоминать оригинал 1984 года. Но только поверхностно: тут тоже Наташа знакомится с Кузей и узнает тайну сундучка. Сундучок, однако, не хранит в себе старые сказки, а исполняет желания, и первым желанием девочки-москвички из благополучной семьи оказывается бургер — очевидно, ничего более волшебного авторы фильма себе представить не могут. Также Кузя рассказывает Наташе про свою коллизию с Бабой-Ягой, и они решают вместе спасти мир от ее злодейской власти. Позже к этому квесту присоединяются домовой Нафаня (озвучен Гариком Харламовым), заведующий всем Наташиным домом, и Наташин папа. Вместе они носятся по подмосковным дорогам наперегонки с Бабой-Ягой, оказываются в парке аттракционов и совершают еще ряд слабо обоснованных в сценарии действий. Мама Наташи все это веселье пропускает, отправившись в командировку, и появляется только к счастливому финалу, когда Баба-Яга повержена, Наташа перестает залипать в телефоне, а бабушкин дом решено не продавать, а отремонтировать и ездить туда на лето. Продюсеры Андреасяны тем временем уже готовят сиквел картины — как говорится в фильме, ох, бяда-бяда, огорчение.

Юлия Шагельман