Баба Яга спешит на помощь

В прокате — фильм-сказка Армена Ананикяна и Карена Захарова «Баба Яга спасает Новый год» — продолжение кассового хита 2023 года «Баба Яга спасает мир». Его авторы явно больше заинтересованы в зарабатывании денег, чем в том, чтобы принести детишкам много-много радости, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современное российское кино все чаще возлагает надежды на Бабу Ягу

Фото: «Наше кино» Современное российское кино все чаще возлагает надежды на Бабу Ягу

Фото: «Наше кино»

Удивительно, но в нынешней новогодне-каникулярной битве прокатчиков за зрительские кошельки Баба Яга — едва ли не самый популярный персонаж. Уже на этой неделе эта героиня вновь появится на экранах в «Домовенке Кузе», а с 1 января — в фильме «Финист. Первый богатырь», причем и там, и там она предстает сразу в двух ипостасях.

«Финист», в свою очередь, продолжает франшизу «Последний богатырь», которая первая начала реабилитировать злодейку из русских народных сказок, превратив ее почти в положительную героиню. Вероятно, фильмами этой серии не в последнюю очередь вдохновлялись авторы ленты «Баба Яга спасает мир», вышедшей в прокат в августе 2023 года. Помимо главной героини, оказывающейся вовсе не такой плохой, как мы привыкли о ней думать, они использовали тот же прием смешения сказочного мира с современной реальностью.

Прием, как и в случае «Богатыря», оказался успешным. Первая «Баба Яга», бюджет которой официально не раскрывался, но вряд ли — судя по примитивной компьютерной графике и спецэффектам, напоминающим золотой век советских киносказок,— был большим, собрала в прокате почти 604 млн руб., став одним из чемпионов бокс-офиса 2023 года. И это притом что вышла она летом — в сезон, который у отечественных прокатчиков, в отличие от остального мира, считается неприбыльным.

Естественно, упустить такую удачу создатели, до того работавшие над многочисленными сериалами и фильмом «Артек. Большое путешествие» (2021), не могли. Почти сразу же было объявлено о разработке сиквела, и его уже выпускают в самое горячее для кинопроката время, под Новый год. А чтобы привязать содержание картины к праздничному сезону, сценаристы, которых тут целых пять, помещают Бабу Ягу (Людмила Артемьева) в сюжет о борьбе хорошего Деда Мороза (Сергей Никоненко) с плохой Снежной Королевой (Юлия Такшина).

Из первой «Бабы Яги» во вторую перешли также Иван-царевич (Ян Цапник) и Марья-искусница (Глафира Тихонова), по фильму давно проживающие в нашем, не сказочном мире. В новой картине у них от всего волшебства и вовсе осталась только скатерть-самобранка, исправно поставляющая к семейному столу бургеры по заказу Ивана и/или диетические блюда по просьбе Марьи. Но главные герои в фильме не они, а их соседи: Андрей (Евгений Михеев), Оля (Ксения Гусева) и их сын Юра (Алексей Сошин).

Взгляды на воспитание ребенка у молодых супругов расходятся. В то время как мама рассказывает Юре сказки и помогает ему писать письма Деду Морозу, строгий папа, по профессии физик, считает все эти фантазии вредными. Сам он верит только в науку и настаивает на том, чтобы сын ежедневно занимался математикой. Однако не зря же канун Нового года — время чудес. Рассказанная Олей история о том, как Дед Мороз и Снежная Королева вместе учились магии, потом поссорились, и теперь злая волшебница хочет захватить мир и сковать его льдом (все это показано в анимационных флешбэках), оказывается чистой правдой. И Дед Мороз, прямо как в старой рекламе, настоящий, более того, он папа Оли (то бишь Снегурочки) и дедушка Юры, которому тоже передались магические способности.

Тем временем спасти мир от Снежной Королевы почему-то может только Баба Яга, с которой во время этого благого процесса происходят и вовсе необъяснимые и мало связанные между собой события. Например, она приходит за пером Жар-птицы к некоему Антикварщику (Артем Ткаченко), говорящему с иностранным акцентом, а также встречается с собственной матерью (Софья Шуткина), еще одной злой волшебницей, управляющей людскими судьбами. Также на экране появляются цифровые снежные зубры, сова, оборачивающаяся женщиной в кольчуге (Катерина Решнова), и нарисованные на компьютере достопримечательности вроде египетских пирамид и Эйфелевой башни, покрывающиеся льдом и снегом из-за козней Снежной Королевы. Видимо, сборы первой части пошли фильму на пользу — выглядит это все уже куда приличнее.

И пускай старушка-Яга торчит в этой истории, как вставной зуб, новая картина вполне может рассчитывать на свой кусок новогоднего прокатного пирога. Тем более что вышла за две недели до того, как делить его начнут конкуренты-тяжеловесы: «Финист» и «Волшебник Изумрудного города».

Юлия Шагельман