Сплошные Шмидты

В прокат выходит «Остров пропавших девчонок» Энн-Мари и Брайана Шмидт про удивительные приключения трех сестер, которых сыграли дочери режиссеров. Они же помогали писать сценарий, поэтому фильм получился экранизацией детских фантазий и родительских страхов. Рассказывает Юлия Шагельман.

Сестры Авила, Отем и Скарлет потеряли родителей и теперь ждут, чтобы их удочерила новая семья, а пока живут в доме то ли тети, то ли временной приемной матери. Но никто не решается взять сразу трех маленьких девочек: очередные кандидаты на роли мамы и папы, уже было готовые забрать старшую, Авилу, сдают назад, когда в момент их знакомства появляются непоседливые сестры. Девочки снова остаются втроем, а на следующий день решают сбежать на пляж. Авила, как самая рассудительная, сомневается в успехе этого предприятия, но средняя сестра, Отем, обещает ей «удивительное приключение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три девочки не только стали главными героинями фильма, но и помогли в написании его сценария

Фото: «Must See Magic Film» Три девочки не только стали главными героинями фильма, но и помогли в написании его сценария

Фото: «Must See Magic Film»

И приключение действительно оказывается даже более удивительным, чем девочки могли ожидать. Сначала самая младшая сестренка, Скарлет, чуть не тонет в нескольких метрах от оживленного пляжа (так уж получилось, что спасателей на нем нет, а все взрослые заняты своими детьми или смотрят в другую сторону). Авила и Отем успевают ее спасти, затащив на бесхозный сап-борд. Но потом всех трех девочек уносит на нем в открытое море и прибивает к почти неприступному скалистому острову с маяком, населенному в основном чайками, морскими львами и исполинскими, особенно если смотреть на них детскими глазами, морскими слонами. И так уже натерпевшимся сестрам предстоит напрячь все свои силы и смекалку, чтобы выбраться на берег и найти помощь.

«Остров пропавших девчонок», снятый в 2022 году и с тех пор поучаствовавший в нескольких фестивалях, в том числе в одной из внеконкурсных программ ММКФ,— необычное кино. Лучше всего его можно описать как профессионально снятое семейное видео. Ведь сделан фильм почти полностью руками одной семьи. Юные актрисы действительно сестры, и даже зовут их так же, как их героинь: Авила, Отем и Скарлет Шмидт. Старшую папа Брайан уже снимал в фильме «Невероятное приключение Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)» (2015), где оператором была мама Энн-Мари, сыгравшая также одну из ролей. Она появляется и в одном из эпизодов «Острова…», но камеру в этот раз дали в руки дебютантке Хите Макграт.

Она отлично справилась со своей работой: для такого явно недорогого и практически «на коленке» сделанного фильма в «Острове…» красивая, яркая, сочная картинка. Этому, конечно, способствуют и прекрасные калифорнийские виды — иногда лента превращается практически в выпуск National Geographic, особенно когда в кадре появляются морские животные, оказывающиеся на поверку совсем не такими милыми и симпатичными, какими выглядят издалека.

Согласно титрам, девочки помогали родителям и в написании сценария (а может, и наоборот). В это охотно верится: рассказанная в фильме история действительно похожа на одну из тех, что дети сочиняют на ходу — не всегда логичную, чем дальше, тем менее правдоподобную, полную фантастических деталей, но достаточно занятную и непременно с хорошим концом. Задача взрослых тут — не мешать полету фантазии, чем, видимо, в основном и были заняты старшие Шмидты. Как, хочется надеяться, и обеспечением безопасности маленьких актрис, ведь некоторые испытания, выпавшие на их долю, выглядят действительно опасно. Впрочем, как наглядно демонстрирует фильм, дети — существа на удивление живучие, в чем режиссеры, у которых всего отпрысков шестеро, наверняка не раз убеждались.

Юлия Шагельман