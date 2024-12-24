МЧС: начата оценка ущерба после крушения танкеров в Керченском проливе

Временно исполняющий обязанности начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов сообщил, что в рамках следственных действий после крушения танкеров в Керченском проливе начаты работы по оценке ущерба. Он не уточнил, идет ли речь о действиях следователей по делу в отношении капитанов танкеров, обвиняемых по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта).

«В оценку ущерба, конечно, войдут вопросы заражения грунта, флоры и фауны»,— сказал господин Потахов в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Один моряк погиб. Капитана «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, капитана «Волгонефть-239» — под домашний арест. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района и Крыма уже больше недели ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.

По данным оперштаба Краснодарского края, из-за разлива мазута погибли 210 птиц, были спасены — 1057 птиц, из них 947 направлены в реабилитационные центры и зоопарки. Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщал, что с 15 по 23 декабря на побережье найдено 19 дельфинов, гибель которых может быть связана с разливом мазута. 24 декабря региональный Роспотребнадзор сообщал, что пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям.

О том, как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута,— в материале «В Черном море, в черной пене».

Полина Мотызлевская