Авторынок скатился с пика

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В России появился долгосрочный механизм регулирования импорта на автомобильном рынке. С октября начала действовать рассчитанная до 2030 года шкала повышения утилизационного сбора — платежа за произведенное или ввезенное транспортное средство — на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и другую технику. В октябре 2024 года утильсбор с автомобилей с двигателем от 1 л до более чем 3,5 л вырос на 85%, с января 2025 года увеличится еще на 20%. И если российским заводам платеж может быть компенсирован в зависимости от уровня локализации, то за ввезенные машины сумма выплачивается полностью. В связи с ожиданием роста цен из-за индексации утильсбора рекордные с кризиса 2022 года продажи новых автомобилей фиксировались в августе, сентябре и октябре. Но уже в ноябре спрос рухнул почти на 30% месяц к месяцу, а в 2025 году участники рынка и эксперты ожидают снижения продаж на 10–25%. Помимо возросшего утильсбора свою роль в этом сыграют доступность кредитов и рост цен.