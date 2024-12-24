Фадеев призвал ввести уголовную ответственность за многоженство

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал фетву о многоженстве для мусульман «очень опасной дорожкой», отрицающей Конституцию. По его словам, фетва ведет к экстремизму и «соответствующим статьям Уголовного кодекса». Также глава СПЧ призвал ввести уголовную ответственность за многоженство.

«В Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство»,— сказал господин Фадеев на встрече с журналистами.

«Либо правила светского государства, либо шариата. Даже в Лиге арабских государств всего в нескольких странах действуют вторые законы. Нельзя отгораживать себе внутри сложной социокультурной политической системы ''островок'', живущий по другим законам, и правовым, и нравственным»,— добавил он.

По его словам, СПЧ готов обсуждать религиозные проблемы, но «коллеги» этого «не хотят». Господин Фадеев считает неправильной позицию Духовного управления мусульман «не вступать в полемику» по вопросу религиозных браков.

Фетва — решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием на основаниях принципа ислама.

19 декабря Совет улемов (совещательный орган при ДУМ) принял фетву, разрешающую мусульманам заключать несколько религиозных браков (никахов) в определенных случаях (например, в случае невозможности или нежелания супруги рожать детей). После принятия фетвы несколько членов СПЧ, включая Марину Ахмедову и Кирилла Кабанова, заявили о противоречии фетвы российскому законодательству. Вечером 23 декабря Генпрокуратура направила в ДУМ предписание о положениях фетвы, нарушающих Семейный кодекс. После этого Совет улемов отозвал фетву, объяснив решение «реакцией российской общественности» и отсутствием «смысла вступать в полемику».

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Полина Мотызлевская