В зоне ЧС в Анапе спасли 1057 птиц

В Анапе спасли 1057 птиц, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в Черное море. Также обнаружили 210 пернатых, которые погибли, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В реабилитационные центры и зоопарки города передали 947 птиц, пострадавших от разлива мазута. Также волонтеры продолжают выхаживать животных в двух пунктах помощи.

В одном из штабов птиц лечат, в другом — очищают от мазута с использованием крахмала и специализированных моющих средств.

Днем 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера «Волгонефть». Оба судна перевозили мазут, который вылился в море в результате ЧП. Нефтепродукты достигли побережья Анапы.

От переохлаждения и травм погиб один моряк, еще 11 оказались в больнице. Капитанам танкеров предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев