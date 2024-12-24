Депутаты утвердили бюджет Екатеринбурга на 2025 год с дефицитом 3,2 млрд рублей

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили бюджет Екатеринбурга на 2025 год. Доходы запланированы в объеме 87,4 млрд руб., расходы — 90,6 млрд руб. Дефицит бюджета составляет 3,2 млрд руб. Документ поддержали 27 депутатов, выступил против — один, воздержался — один, не голосовал — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургская городская дума утвердила бюджет на 2025 год с дефицитом в 3,2 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбургская городская дума утвердила бюджет на 2025 год с дефицитом в 3,2 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее глава департамента финансов администрации Анна Турунцева рассказала, что в 2025 году власти Екатеринбурга планируют направить на национальную экономику — 24,5 млрд руб., на ЖКХ — 4,8 млрд руб., на культуру и кинематограф — 2,2 млрд руб. При формировании проекта бюджета были учтены коэффициенты повышения зарплат работников бюджетной сферы, тарифов на коммунальные услуги и расходов на товары и услуги.

Администрация Екатеринбурга предусмотрела 12,6 млрд руб. (в 2024 году — 7,2 млрд руб.) на транспорт в рамках транспортной реформы, в том числе 10 млрд руб. — на переход транспорта по системе брутто-контрактов, 2 млрд руб. на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», более 2 млрд руб. на капитальный ремонт муниципальных объектов: трех школ, трех детских садов, музыкальных школ №12 и №11, двух спальных корпусов в лагере имени Гайдара и ремонт сетей в лагерях «Мечта» и «Заря».

Во время обсуждения документа в первом чтении депутат от «Единой России» Александр Колесников отметил, что с 2018 по 2023 год на Академический район было потрачено около 16 млрд руб., в то время как все остальные районы получили в сумме порядка 20 млрд руб. Анна Турунцева уточнила, что средства для Академического района выделяются из федерального бюджета в рамках программ развития новых территорий, поэтому цели расходования средств определялись не на местном уровне.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев усомнился в том, что предусмотренный в проекте бюджета уровень индексации соответствует реальной инфляции. Он отметил, что доля налога на доходы физических лиц в городском бюджете уменьшилась с 46% до 43%, что свидетельствует об отставании зарплат от роста цен. Господин Киселев добавил, что индексация районных бюджетов была выполнена формально.

Анастасия Таначева