«Денег много не бывает»

Екатеринбургские депутаты большинством голосов одобрили проект бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 года. Дефицитный бюджет «показывает наше развитие», заключили депутаты. Тем не менее, в ходе обсуждения они выразили недовольство работой администрации, обсудили равномерность бюджетирования районов города и насколько индексация расходов в проекте бюджета соответствует реальной инфляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале обсуждения перед депутатами выступила директор департамента финансов администрации Анна Турунцева. Она рассказала об основных показателях бюджета: расходы составят 87,4 млрд руб., доходы — 90,5 млрд руб., дефицит запланирован в размере 3,1 млрд руб.

Основная направленность бюджета — социальная, на вопросы национальной экономики — 24,5 млрд руб., на сферу ЖКХ — 4,8 млрд руб., на культуру и кинематограф предусмотрено 2,2 млрд руб.

При формировании проекта бюджета учли коэффициенты повышения зарплат работников бюджетной сферы, тарифов на коммунальные услуги и расходов на товары и услуги.

После доклада депутаты перешли к обсуждению. Депутат от «Единой России» Александр Колесников обратил внимание на проблему охраны образовательных учреждений. Он высказал пожелание, чтобы мэр города Алексей Орлов обратился к губернатору региона Евгению Куйвашеву или в законодательное собрание области с запросом об увеличении финансирования этой сферы. Директор департамента образования Инна Гумбатова пояснила, что уже отправлено письмо в министерство образования об увеличении оплаты работы охранников до 218 руб. в час. Сейчас она составляет 97 руб. 10 копеек в час.

После этого господин Колесников выразил недовольство по поводу бюджетных расходов на Академический район. Он отметил, что с 2018 по 2023 год на этот район было потрачено около 16 млрд руб., в то время как все остальные районы получили в сумме порядка 20 млрд руб. Господин Колесников сравнил остальные районы с «брошенной женой», заявив: «Нашел молодую девушку и все деньги ей, а жена, с которой прожил жизнь, она никому не интересна?» В ответ на его слова Анна Турунцева уточнила, что средства для Академического района выделяются из федерального бюджета в рамках программ развития новых территорий, поэтому цели расходования средств определялись не на местном уровне.

«Академический — это вторая ошибка Господа Бога, и хватит туда втюхивать деньги»,— сказал господин Колесников, отметив, что в районе планировалось создавать рабочие места, но этого не произошло.

По его мнению, именно это является причиной проблем с транспортной доступностью и социальной обеспеченностью Академического. Александр Колесников предложил назначить кого-то, кто лоббировал бы интересы города в Москве. Помимо этого, он предложил создать муниципальную программу по созданию и ремонту межквартальных проездов.

Депутат от ЕР Станислав Киселев, отвечая господину Колесникову, сказал, что районы города похоже больше на детей, нежели на жен.

«Академический район — это новорожденный, которому сейчас надо помогать. Я надеюсь, что все остальные дети не будут капризничать»,— сказал он.

Депутат Константин Киселев от партии «Яблоко» выразил сомнение, что предусмотренный в проекте бюджета уровень индексации соответствует реальной инфляции. Он отметил, что доля налога на доходы физических лиц в городском бюджете уменьшилась с 46% до 43%, что свидетельствует об отставании зарплат от роста цен. По его мнению, индексация районных бюджетов была выполнена формально.

Депутат от ЕР Владимир Крицкий ответил господину Киселеву, что бюджеты районов ранее были увеличены думой дважды. Он предложил составить программу ремонта освещения и внутриквартальных проездов для каждого района, выделять на них средства. «Денег много никогда не бывает»,— подчеркнул господин Крицкий.

«Наш бюджет должен быть дефицитным, это показывает наше развитие, с которым мы идем вперед»,— сказал в завершение дискуссии депутат Михаил Вечкензин.

За проект бюджета высказался 31 человек, один выступил против, еще один воздержался.

Председатель бюджетной комиссии думы Елена Бондаренко в разговоре с журналистами отметила, что основные характеристики бюджета уже приняты и они не поменяются ко второму чтению. Она добавила, что смотреть на проблемы развития районов необходимо комплексно и с пониманием.

Анна Капустина