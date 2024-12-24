Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить все помещения на агрофермах для временного проживания рабочих после пожара, в котором погибли шесть рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов поручил проверить помещения на агрофермах после пожара с 6 погибшими

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Минниханов поручил проверить помещения на агрофермах после пожара с 6 погибшими

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рустаму Минниханову доложили о пожаре в поселке Малореченский Елабужского района. Раис Татарстана поручил провести полную проверку помещений для временного размещения рабочих на агрофермах по всей республике. Руководству Елабужского района поручено оказать содействие в размещении пострадавших и получении медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в поселке Малореченский Татарстана в пожаре погибли шесть рабочих.

Диана Соловьёва