Шестеро рабочих погибли на пожаре в Татарстане

В поселке Малореченский Татарстана при тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В поселке в Татарстане после пожара обнаружили тела шести мужчин Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В поселке в Татарстане после пожара обнаружили тела шести мужчин Фото: Пресс-служба МЧС России Следующая фотография 1 / 2 В поселке в Татарстане после пожара обнаружили тела шести мужчин Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В поселке в Татарстане после пожара обнаружили тела шести мужчин Фото: Пресс-служба МЧС России

В поселке на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно выбраться на улицу, пострадал один человек. Огонь на площади 300 кв. м ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

При тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что по факту пожара организована процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле ведомства.

Диана Соловьёва