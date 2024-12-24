Шестеро рабочих погибли на пожаре в Татарстане
В поселке Малореченский Татарстана при тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В поселке на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно выбраться на улицу, пострадал один человек. Огонь на площади 300 кв. м ликвидировали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
При тушении пожара обнаружили тела шести мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что по факту пожара организована процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле ведомства.