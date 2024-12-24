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В Ярославле предложат провести слушания о возвращении исторических названий улиц

Общественный совет при министерстве туризма Ярославской области предложит мэрии провести общественные слушания по вопросу возвращения исторических названий улицам центральной части города. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил член совета, директор по развитию группы компаний «Я-Туроператор» Виктор Куликов.

улица Кирова в Ярославле

улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Заседание совета, на котором рассматривался вопрос, состоялось 23 декабря. После дискуссии члены совета сошлись на том, что нужно не просто переименовывать улицы, а вернуть им все исторические имена.

«Это означает более широкую программу, которая будет включать в себя не переименование, а меморизацию. В центре Ярославля улицы неоднократно переименовывались, в том числе и в советское время. Совет предложил вернуть все исторические названия, отразив их в табличках. При этом официальным именем в центре города должно стать наиболее уникальное из них, которое поможет развитию туристической отрасли»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Виктор Куликов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре мэрия приняла постановление, которое разрешает собственникам зданий устанавливать таблички с историческими названиями улиц с пометкой «бывш.». Такая практика в городе уже существовала в 1990-х годах.

Антон Голицын

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