Улицы снова станут «бывш.»

Мэр Ярославля издал постановление, согласно которому на домах в центре города могут появиться таблички с историческими названиями улиц. Такая практика существовала в городе в 1990-х годах, однако потом была забыта. Эксперты считают, что дореволюционные названия повысят интерес к городу и его истории. А некоторые предлагают пойти дальше — вернуть старые названия официально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Ярославле могут появиться специальные таблички с указанием исторических названий улиц. Постановление об этом издал мэр Ярославля Артем Молчанов. Речь идет не обо всем городе, а только о центральной его части, которая ограничена улицами Которосльная набережная, Республиканская, Победы (от д. N 1 до д. N 5б) и Волжской набережной. Установка является необязательной. Это право собственников зданий, которые, возможно, захотят указать дореволюционные названия улиц Ярославля.

Табличка с историческим наименованием должна быть размещена под современным адресным указателем, с которым она должна быть выполнена «в едином цветовом и стилистическом решении». При этом каких-то жестких требований, как к самому адресному указателю, к дополнительной табличке нет. Зато есть такие требования к ее содержанию: если исторических наименований несколько – многие улицы в центре города не раз меняли свое название, у некоторых известно до пяти переименований – указать нужно будет их все.

Во-вторых, горожане и гости должны четко понимать, где современное название, а где историческое. Для этого перед старыми названиями нужно будет поставить слово «бывш.» — то есть «бывшая».

В-третьих, брать старые названия нужно из одного источника — книги «Ярославль: историко-топонимический справочник» авторов Андрея Данилова и Натальи Землянской. Историки и краеведы позитивно оценили решение мэрии. Историк-культуролог, проректор ЯГТИ им. Ф. Шишигина Мария Александрова рассказала, что традиция указания исторических названий существовала в городе в 1990-х годах. Большинство таких табличек уже исчезло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таблички 1990-х годов, сохраненные на улице Собинова краеведом Яном Левиным

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Таблички 1990-х годов, сохраненные на улице Собинова краеведом Яном Левиным

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Еще недавно наш город удивлял и очаровывал туристов целыми гроздьями аншлагов в центре города: под современным названием несколько старых. Это была наша любопытная особенность, характеризующая нас как город, уважающий свою историю. А сегодня названия улиц и площадей обыгрываются в названиях кафе, торговых центров, гостиниц. Этой темой интересуется и молодежь. Поэтому идея мне кажется очень органичной для нашего города»,— сказала «Ъ-Ярославль» госпожа Александрова.

Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов (автор топонимического справочника) считает, что собственникам важно помочь не допустить ошибок в старинных наименованиях.

«Возрождение исторического контента, его закрепление в визуальном ряде города очень важно. Другой вопрос, что я бы не стал отдавать на откуп только собственникам домов. Нужно вести контроль, в первую очередь, за содержанием, чтобы не было ошибок. Потому что были и разночтения в написании улиц, были и различные промежуточные варианты, которые, наверное, можно не упоминать. В конце концов, собственники могут просто ошибиться. Они же не могут каждый раз нанимать экспертов»,— сказал «Ъ-Ярославль» Андрей Данилов.

Некоторые историки предлагают пойти дальше и вернуть центральным улицам исторические названия.

Они говорят, что такая практика позволит восстановить историческую справедливость, а также сделать город более привлекательным для туристов.

«Туристам никакие Комсомольские и Революционные улицы неинтересны, они есть везде. А вот Воскресенская улица, Большая Угличская — это интересно. Тем более улицы, которые назывались в честь городов Ярославской губернии: Мологская, Даниловская, Любимская, это наша уникальность, наша история. Пока остальные города еще держатся за свои советские названия, у нас есть шанс выделиться, стать одним из первых очагов, где названия улиц отличаются от соседей. Это было бы нашим большим преимуществом»,— сказал «Ъ-Ярославль» историк, заведующий научной библиотекой музея «Ростовский кремль» Дмитрий Чекмасов.

В постсоветский период исторические названия в Ярославле были возвращены Богоявленской площади (бывш. Подбельского), Большой Федоровской (бывш. Емельяна Ярославского), и двум небольшим улицам. Подавляющее большинство улиц и площадей имеют названия советского времени.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города, идею вернуть такие таблички с историческими наименованиями не раз высказывали краеведы и экскурсоводы. Агентство планирует реализовать «комплексный проект» в центре города.

«В настоящее время мэрия города совместно с экспертами в области краеведения планирует реализовать комплексный проект размещения информации о прежних наименованиях улиц в историческом центре города, для чего осуществляется выбор оптимальных мест их размещения с учетом основных туристических маршрутов и особенностей фасадов зданий, разрабатываются макеты таких табличек»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в агентстве.

Городские власти полагают, что реализация проекта поможет «познакомить жителей и гостей города с его историей через призму названий улиц, глубже понять культурное наследие и идентичность города».

Антон Голицын