Поминай как назвали

Общественный совет при региональном министерстве туризма рассмотрит вопрос о возвращении старых названий в центре Ярославля. Ранее мэрия города заявила, что готова переименовывать улицы лишь в «исключительных случаях», объяснив это неоднозначным отношением жителей и трудностями с заменой документов. Сторонники идеи считают, что дореволюционные топонимы помогут развитию туризма и сферы услуг. Они уверены, что переименование повысит стоимость недвижимости и принесет доходы в бюджет. Юристы говорят, что никаких затрат ни жители, ни бизнес не понесут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пешеходная улица Кирова (ранее Большая Угличская) — одна из главных туристических зон

Фото: Зоя Голицына Пешеходная улица Кирова (ранее Большая Угличская) — одна из главных туристических зон

Фото: Зоя Голицына

Общественный совет при министерстве туризма Ярославской области рассмотрит вопрос о возвращении центральным улицам Ярославля дореволюционных названий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил член совета, директор по развитию группы компаний «Я-Туроператор» Виктор Куликов, который вынес вопрос на обсуждение. Если члены совета поддержат идею, совещательный орган планирует обратиться к мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее городские власти отказали историку Дмитрию Полозневу в возвращении улице Нахимсона старого названия Большая Рождественская. Заммэра Александр Черневский объяснил это тем, что переименование может «разжечь страсти», а также повлечет за собой издержки для бизнеса и граждан. Виктор Куликов полагает, что вопрос нужно рассматривать не в политической, а в экономической плоскости.

«Долгие годы люди были по разные стороны баррикад. Мы предлагаем то, что всех объединит. Уникальные топонимы — это нематериальный капитал всего города. Если вернуть исторические названия, все жители этих улиц сразу станут богаче, потому что мгновенно вырастет цена квадратного метра.

Для инвесторов, особенно из других городов, это имеет значение. Квартира на Рождественской стоит гораздо больше, чем на Нахимсона, это очевидно. Люди реально теряют деньги»,— сказал «Ъ-Ярославль» Виктор Куликов.

В 2017 году «Яндекс» провел исследование уникальности названий улиц городов России. На первом месте Москва, где доля аутентичных названий превышает 50%. Ярославль не входит в топ-30 городов с уникальными названиями, говорит Виктор Куликов, а потому проигрывает конкурентам в борьбе за туриста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табличка с названием улицы в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Табличка с названием улицы в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

«Исчезнувшие топонимы центра города — Рождественская, Власьевская, Зарядье, Стрелецкая, Нетеча, Пробойная, Ильинская, Козья Слободка и особенно ярославские проломы — Веревочный и Масляный (аналог суперпродаваемых Йоркских The Snickelways of York) — могли бы существенно помочь городскому маркетингу. Представим фото туристов в Рождество на Рождественской улице в Ярославле, или бар на Нетече, или кондитерская в Козьей Слободке, или бутик-отель “Ярославское Зарядье”»,— говорится в проекте обращения общественного совета при министерстве туризма Ярославской области.

Исторический центр Ярославля — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример преемственности градостроительных традиций. Уникальными являются и постройки позднего русского Средневековья, например, изображенная на 1000-рублевой купюре церковь Иоанна Предтечи. Однако в официальной топонимике средневековых названий почти нет, что, по мнению Виктора Куликова, вызывает недоумение у туристов.

«Экономика — это психология. Я знаю, что некоторые туристы отказываются ехать в отель “Космос”, потому что он находится на улице Павлика Морозова. А если бы улица называлась Всполье, ситуация была бы совсем иной. Исторические названия очень вкусные, очень продаваемые. Нужно поддержать туристический бизнес и вернуть старые названия во всем центре города. Таким путем сейчас идет, например, Киров, где власти всерьез задумались о развитии туризма»,— говорит Виктор Куликов.

По мнению представителя турбизнеса, советские наименования улиц можно указать в дополнительных адресных табличках, сохранив память и об этом периоде истории города. Такая традиция существовала в Ярославле в 1990-х годах .

По оценкам господина Куликова, рост стоимости недвижимости на улицах с историческими именами может составить около 10%. Смена названий повысит и доходы областного бюджета в связи с планами продать ряд зданий в центре города, из которых выедут органы власти. Кроме того, дополнительные доходы принесет развитие туристической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший дворец вице-губернатора (сейчас - мэрия) и часовня Александра Невского на улице Андропова

Фото: Зоя Голицына Бывший дворец вице-губернатора (сейчас - мэрия) и часовня Александра Невского на улице Андропова

Фото: Зоя Голицына

Управляющий партнер и основатель компании «Премьер туризм» (Москва, занимается премиальными путешествиями) Камила Велибекова считает, что исторические названия делают городскую среду более аутентичной, что особенно важно для иностранных туристов.

«Интерес путешественников, особенно тех, кто ценит культурное наследие, растет, что положительно сказывается на восприятии города как настоящего хранителя традиций.

Если возвращение исторических названий — инициатива, направленная на укрепление культурного и исторического образа Ярославля, столицы Золотого кольца, то отказ от переименования кажется упущенной возможностью»,— сказала «Ъ-Ярославль» госпожа Велибекова.

Аргумент о материальных затратах жителей улиц при смене названия не имеет под собой оснований, рассказал «Ъ-Ярославль» управляющий партнер юридической компании «Лазарев и партнеры» (Москва) Валентин Лазарев.

«При изменении названия улицы у жителей не возникает необходимости менять регистрацию в паспорте, поскольку сам адрес места жительства фактически не меняется, следовательно, у гражданина нет обязательства снимать себя с учета и снова регистрироваться (ст. 6 Закона РФ от 25.06.1993 №5242-1). Замена паспорта в этом случае также не требуется. Закон «О государственной регистрации» не обязывает юридические лица и физлиц вносить изменения в документы на недвижимость при переименовании улицы или города. Эти изменения будут произведены Росреестром автоматически при осуществлении каких-либо регистрационных действий с объектом недвижимости (например, при его продаже) и будут бесплатны для собственника»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Лазарев.

Эксперт по работе с наследием, президент АНО «Деловой клуб "Наследие и экономика"» Дмитрий Ойнас считает неочевидными выгоды от возвращения исторических топонимов. Он призывает подходить к этому процессу «точечно и аккуратно». По мнению господина Ойнаса, названия — это часть исторических процессов, исторический след «как бы к нему ни относились».

«Если вместе с переименованием изменится ситуация с точки зрения активности для горожан и туристов, если на этой улице начинает развиваться сфера туризма с позиционированием этой среды как тематического парка, с высокой концентрацией соответствующих сервисов — может быть, это и сработает.

Если просто сказать: "давайте все переименуем, и недвижимость подорожает, туризм будет процветать" — мне кажется, это голословное утверждение.

Хорошо бы понимать и реакцию горожан в целом, а не мнение отдельных личностей, все-таки это общегородская среда. Истина, как всегда, посередине. Для кого-то из туристов важно обнаружить не усадьбу XVIII века, а сталинский ампир и конструктивизм. К этому надо деликатно подходить, кампанейщины не должно быть»,— сказал «Ъ-Ярославль» Дмитрий Ойнас.

Общественный совет при министерстве туризма региона рассмотрит проект обращения на заседании 23 декабря.

Антон Голицын