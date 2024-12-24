Коллективная ответственность топ-мессенджеров

Из-за роста активности мошенников в мессенджерах власти не исключают введение ограничений на звонки в них. Обсуждается как полная блокировка голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы. Сейчас, по оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, при этом примерно 70% из них поступают из-за рубежа. Операторы связи говорят, что не могут без дополнительных инструментов блокировать звонки в мессенджерах и подобное ограничение возможно только на уровне Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников, рассказали “Ъ” два источника в операторах связи и собеседник на телеком-рынке. По их словам, рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседник “Ъ” на телеком-рынке добавляет, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов».

В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов допускал возможность блокировки звонков через мессенджеры, так как технологически ведомство может это делать, если они будут нарушать требования российского законодательства. В Минцифры “Ъ” сказали, что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», добавив, что «открыты к предложениям отрасли». В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

По оценке «МегаФона», сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, тогда как три года назад этот показатель не превышал 1%. В пресс-службе компании объясняют, что оператор связи «не имеет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах» и определять, из какой страны они поступают.

Директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко оценивает, что около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают из-за границы.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы»,— считают в «МегаФоне». В «Вымпелкоме», МТС и t2 отказались от комментариев.

В июле “Ъ” писал, что операторы связи запускают сервисы, которые блокируют или помечают потенциальные мошеннические звонки в мессенджерах. Системы сверяют номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт, с базой данных оператора, Роскомнадзора и коммерческих игроков. Для этого пользователям нужно предоставить доступ операторскому приложению к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона (см. “Ъ” от 23 июля).

В настоящее время операторы могут лишь видеть факт использования абонентом того или иного мессенджера, объясняет руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. «Поскольку такой трафик зашифрован, то ни реальных телефонных номеров общающихся, ни интенсивности и длины сессий оператор видеть не может»,— говорит он. Ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов объясняет, что звонки в мессенджерах могут быть заблокированы провайдерами на уровне серверных команд.

«Голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, имеет характерные признаки, по которым его можно обнаружить и заблокировать»,— добавляет заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов. Он говорит, что «любое решение класса DPI может это сделать (такими функциями обладает оборудование ТСПУ, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи.— “Ъ”)».

Сложно представить, что все звонки в мессенджерах будут заблокированы, говорит управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов. «Если это по какой-то причине произойдет, то этот трафик вернулся бы к операторам — абоненты бы вернулись к обычным мобильным звонкам»,— говорит он. По оценке господина Анкилова, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году падает почти на 5%: «Это не значит, что люди стали меньше общаться, это значит, что они стали звонить или писать в мессенджерах. Из-за этого блокировка голосового трафика для операторов, если бы такое произошло, означала бы восстановление падающего рынка».

Как мессенджеры блокируются в России Контекст Вечером 13 декабря Роскомнадзор заявил, что начал блокировку мессенджера Viber на территории РФ из-за «нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и Telegram. В официальном заявлении ведомства говорилось, что решение принято для предотвращения использования сервиса «в террористических, экстремистских целях и вербовки граждан». Также блокировка мессенджера связана с распространением в нем информации о продаже наркотиков и размещением противоправного контента, отмечало ведомство. Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal (см. “Ъ” от 9 августа). В начале августа он объявил, что заблокировал мессенджер, который использовался в «террористических и экстремистских целях», а также из-за «нарушений законодательства», хотя в отличие от Viber мессенджер не был включен ни в перечень иностранных компаний, обязанных открыть представительство в РФ («список на приземление»), ни в перечень мессенджеров, через которые запрещено отправлять персональные данные россиян. Мировая аудитория Signal в 2022 году, по данным Business of Apps, составляла 40 млн активных пользователей, более актуальных данных нет. Алексей Жабин

Алексей Жабин