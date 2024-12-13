Viber вышел блоком
Мессенджер заблокирован на территории РФ
Роскомнадзор заблокировал Viber на территории России. Поводом, как следует из сообщения ведомства, стал целый ряд нарушений законодательства со стороны мессенджера. По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и Telegram.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
О своем решении Роскомнадзор сообщил вечером 13 декабря. Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». Решение принято для предотвращения использования сервиса «в террористических, экстремистских целях и вербовки граждан», говорится в Telegram-канале Роскомнадзора. Также блокировка мессенджера связана с распространением в нем информации о продаже наркотиков и размещением противоправного контента. От дополнительных комментариев в Роскомнадзоре отказались.
По данным «Сбой.рф», проблемы в работе сервиса начались примерно в 5:00 по московскому времени еще 1 декабря. Так, был нарушен доступ как к сайту Viber, так и к его мобильному приложению. Пользователи не могли отправлять сообщения, получать уведомления и войти в аккаунт.
Мессенджер был разработан в 2010 году двумя израильскими предпринимателями Игорем Магазинником и Тальмоном Марко. Владелец мессенджера — компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, основанная создателями сервиса. В январе 2022 года Viber открыл представительство в России в соответствии с законом «о приземлении».
В первой половине 2024 года мессенджером Viber в среднем пользовались 12 минут в день, среднесуточный охват аудитории 12+ — 15%, сообщала ранее компания Mediascope. Для сравнения, те же показатели у WhatsApp — 34 минуты и 67%, Telegram — 44 минуты и 50%. На мобильных устройствах доля времени, проводимого в Viber, составляла 4% от общего времени, затрачиваемого на мессенджеры, следует из данных за январь—август 2024 года. По данным Mediascope Cross Web (вся Россия, январь—август), Viber занял третье место по популярности у пользователей, уступив WhatsApp и Telegram.
По данным Sensor Tower, 13 декабря Viber занимал 12-е место в категории «Социальные сети» российского App Store и 5-е место в украинском. В российском Google Play мессенджер занимает 137-е место, в украинском — 19-е место. Подобный перевес в популярности был и у мессенджера Signal, который Роскомнадзор заблокировал в августе (см. “Ъ” от 9 августа).
На момент сдачи номера сайт Viber еще не был внесен в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.