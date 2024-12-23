Российские банки заработали 140 млрд руб. благодаря падению рубля

Центробанк отчитался о росте чистой прибыли российских банков. По сравнению с октябрем, она выросла в 1,5 раза — с 348 млрд руб. до 518 млрд руб., сообщили в ЦБ. Доходность капитала (ROE) тоже показала рост в 1,5 раза — с 25,2% до 37,0%, следует из отчета Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чистая прибыль увеличилась в основном за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля к доллару (паника на валютном рынке 27 ноября привела к росту доллара до 115 руб., евро преодолел планку в 120 руб.) Благодаря этому, в ноябре прибыль банков выросла на 140 млрд руб. против 23 млрд руб. в октябре. Основная прибыль в секторе выросла на 60 млрд руб. за счет снижения отчислений в резервы и роста чистого процентного дохода (ЧПД).

Совокупный финансовый результат сектора (479 млрд руб.) оказался ниже прибыли. ЦБ связывает это с переоценкой субординированных кредитов (-74 млрд руб.). Этот убыток частично компенсировала переоценка ценных бумаг (+35 млрд руб.) из-за ожиданий рынка по более быстрому снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

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