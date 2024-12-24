Краткость — сестра страховки

Ставшее обязательным для таксистов страхование гражданской ответственности перевозчика вызвало споры на рынке. Таксисты и часть страховщиков считают, что необходимо законодательно разрешить реализацию однодневных полисов, что поможет привлечь на рынок водителей, для которых это не основная работа. Другие участники страхового рынка настаивают, что это только усложнит работу всем, и советуют ограничить минимальный срок действия документа десятью днями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо руководителей страховых компаний «Ренессанс страхование» Юлии Гадлибы, «Альфа-страхование» Владимира Скворцова, «Зетта страхование» Игоря Фатьянова и САО «ВСК» Александра Тарновского, направленное главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Они просят сократить минимальный срок действия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) до одного дня, внеся поправки в профильный законопроект, внесенный Госдумой в октябре. Господин Аксаков не ответил на запрос “Ъ”.

ОСГОП защищает имущественные интересы водителя в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. С сентября 2024 года вступили в силу поправки к нормативным актам, предусматривающие распространение этого вида страхования на легковые такси. Отсутствие такого полиса влечет за собой штраф до 1 млн руб. с таксопарка, а также приостановление действия разрешения на работу в такси.

Однако не все таксисты спешат оформлять полисы. На начало декабря число заключенных договоров ОСГОП таксистов достигло 256,9 тыс., что составляет лишь 43% от общего числа официально работающих водителей, подсчитали в Национальном союзе страховщиков ответственности (см. “Ъ” от 12 декабря). Всего таксопарк в России насчитывает 1,2 млн автомобилей такси и около 2 млн водителей такси, оценивали ранее в Общественном совете по развитию такси.

Сейчас полис ОСГОП можно приобрести минимум на один год. Исходно законопроект Анатолия Аксакова об ОСГОП предполагал сокращение такого срока до одного дня. Но не все страховщики были согласны с этим. В Российском союзе автостраховщиков предложили повысить планку до десяти дней, что позже закрепили в законопроекте. Решение о выдаче разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси рассматривается властями в течение пяти рабочих дней, что больше, чем страховка на сутки, поясняют в Национальном союзе страховщиков ответственности, который выступает против суточных полисов.

Таксисты, для которых ОСГОП стал обязательным с сентября 2024 года, поддерживают сокращение сроков действия полиса до одного дня. Об этом говорят в «Яндекс такси», сервисе заказа такси «Максим» и Общественном совете по развитию такси. В среднестатистическом парке около сотни машин — сумма выходит немалая, а с учетом того, что не каждый автомобиль выходит на линию ежедневно, возникает вопрос экономической целесообразности годовой страховки, отмечает исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. Однодневный ОСГОП позволит паркам покрывать только реальное время работы машины и таким образом оптимизировать расходы на страхование, считает она.

Упростить страхование важно, чтобы привлекать новых водителей, в том числе тех, для кого такси не основная работа, соглашаются в «Яндекс такси». Там приводят аналогию с краткосрочными полисами ОСАГО, которые пользуются популярностью у водителей. По данным агрегатора, уже сейчас через приложение оформляется около 300 тыс. страховых полисов ОСАГО ежемесячно.

Однако для оформления однодневных полисов ОСГОП сейчас есть ряд препятствий. В законопроекте указано, что полис будет вступать в силу не с момента его приобретения, а через несколько дней, что уже усложняет процесс, предупреждает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Кроме того, продолжает она, сейчас отсутствует возможность автоматической проверки наличия полиса: органы исполнительной власти осуществляют эту процедуру вручную, что представляет собой трудоемкий процесс, занимающий значительное время.

По подсчетам авторов письма в Госдуму, в 2023 году сборы страхового рынка по ОСГОП составили 1,7 млрд руб., а в январе—августе 2024 года уже достигли 1,53 млрд руб. Страховщики ожидают, что в 2025 году за счет рынка такси показатель может удвоиться до 3,5–4 млрд руб.

Дарья Андрианова, Юлия Пославская