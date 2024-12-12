Вам шашечки или полис

По состоянию на начало декабря 2024 года в отношении менее половины таксистов были оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности. Для перевозчиков затраты на такое страхование довольно высоки, поэтому таксопарки не спешат с выполнением требований законодательства, даже под угрозой крупных штрафов. Страховщики пытаются привлечь новых клиентов краткосрочными полисами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На начало декабря число заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) таксистов составило 256,9 тыс. Это следует из данных Национального союза страховщиков ответственности. Тем самым, застрахованными оказались лишь 43% таксистов.

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика защищает имущественные интересы водителя в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров. С сентября 2024 года вступили в силу поправки к нормативным актам, предусматривающие распространение этого вида страхования на легковые такси. Отсутствие договора ОСГОП влечет за собой штраф до 1 млн руб. с таксопарка, а также приостановление действия разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси.

По словам экспертов, столь низкая доля заключенных договоров связана со стремлением перевозчиков экономить. Это «первоочередной вопрос в связи со стремительно растущими расходами на покупку и обслуживание авто, на обслуживание кредитов и лизинга при отсутствии подобной динамики роста доходов», отмечает исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. В Общественном совете по развитию такси также отмечают, что в условиях текущей экономической ситуации крупным таксопаркам «крайне сложно оперативно изыскать значительные средства на страхование особенно в период подготовки автомобилей к зимнему сезону». В частности, при наличии более 1 тыс. автомобилей затраты на страховку превысят 3,5 млн руб. (около 3,5 тыс. руб. на одного таксиста). Такой размер премии в год для перевозчика не является существенной нагрузкой на фоне дохода водителей такси и таксопарков, не согласен президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. При этом сумма выплат пассажиру за вред здоровью в зависимости от количества, вида, локализации и тяжести травм может достигать 2 млн руб., добавляет он.

Страховщикам интересен этот сегмент из-за относительно невысокой убыточности. В частности, это отметили такие крупные компании, как СОГАЗ, ВСК, «Ренессанс Страхование». «По ОСГОП мы прогнозируем меньший уровень убыточности, чем по ОСАГО»,— отмечает руководитель управления страхования ответственности «Страхового дома ВСК» Арины Камаевой. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, в ОСАГО убыточность близка к 100%, тогда как в ОСГОП она может быть на 7–12 процентных пунктов ниже.

«В первую очередь нам интересно предоставлять таксопаркам весь комплекс страховых услуг. Если они внимательно относятся к работе с убыточностью, мы рассматриваем этот сегмент как перспективный и для страхования каско, и ОСАГО, и ОСГОП»,— поясняет вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов. Одновременно страховщик увеличивает базу клиентов, которым в дальнейшем можно будет предлагать другие страховые продукты, указывает начальник отдела страхования грузов департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантии» Андрей Анохин.

По словам участников рынка, увеличить продажи полисов ОСГОП могла бы возможность покупать их на короткий срок. «Такие полисы востребованы, в частности, водителями, подрабатывающими в такси несколько дней в неделю»,— отмечает господин Демидов. Страховщики уже направили в Госдуму соответствующие предложения (с ними ознакомился “Ъ”). Для таксопарков краткосрочные полисы страхования — это возможность откалибровать и существенно снизить свои расходы по этой статье, отмечает госпожа Лозинская.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова