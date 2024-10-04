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Коммерсантъ FM
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В такси усиливают все агрегаторы

В отраслевой закон могут внести ряд послаблений

Переток самозанятых водителей такси на серый рынок, о чем недавно сообщал “Ъ”, вынуждает отрасль искать способы вернуть их в легальное поле. В Госдуме предлагают ослабить ряд отраслевых требований — в частности, по оклейке и окраске автомобиля, а также позволить не вносить машины в реестр такси. Агрегаторы, в свою очередь, должны будут блокировать водителей, у которых, по мнению пассажиров, машины в неудовлетворительном состоянии. На практике предложенные меры будет сложно реализовать, предупреждают эксперты.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с рекомендациями депутатов Госдумы, включая Дмитрия Гусева, Александра Демина, Сергея Миронова, по итогам расширенного межфракционного заседания, прошедшего 19 сентября 2024 года с участием крупных игроков рынка легковых пассажирских перевозок и представителей профильных министерств. Парламентарии предлагают внести изменения во вступивший в силу год назад федеральный закон «О такси», сократив, в частности, частоту прохождения проверки здоровья водителей, техосмотра машин до появления предрейсовых осмотров в дистанционном режиме.

Пока же необходимо обязать агрегаторов такси блокировать автомобили, на которые поступают от пассажиров жалобы на неудовлетворительное состояние, а также встроить в электронный путевой лист опросник для водителей о техническом состоянии машин и здоровье их самих, считают в Госдуме.

Добиться взаимодействия водителя и службы заказа такси по вопросам состояния автомобиля куда проще, чем заставлять водителя проходить предрейсовые осмотры при отсутствии инфраструктуры для этого, считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

В «ГТК-Холдинге» (управляет сетью таксопарков) указывают, что определить реальное состояние автомобиля дистанционно и на основе обращений граждан практически нереально. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов не уверен, что с жалобами пассажиров «будет кто-то считаться».

Наказывать агрегатора можно, только если он сам не будет выполнять свои же собственные правила об обеспечении безопасности пассажиров и водителей, полагает председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. В службе заказа такси «Максим» говорят, что агрегаторы действительно несут ответственность за пассажиров и водителей. В частности, компания выплачивает компенсации при авариях в поездках, совершенных через платформу. В «Яндекс Такси» не ответили на запрос “Ъ”.

Среди послаблений для самозанятых водителей предлагается убрать требование об окраске и оклейке автомобиля, а также разрешить им не вносить такую машину в реестр такси, следует из документа Госдумы.

Там указывают, что транспортное средство, попавшее в этот реестр, теряет в своей рыночной стоимости 200–300 тыс. руб., что вынуждает самозанятых уходить на серый рынок.

Парламентарии предлагают пойти на некоторые уступки на фоне серьезного оттока самозанятых водителей в серую зону. К примеру, в последнее время значительно выросло число сообществ и чатов в соцсетях, через которые пассажиры могут найти водителя напрямую, обходя агрегаторы и службы заказа (см. “Ъ” от 30 сентября). По подсчетам сервиса «Прессиндекс», в мессенджере Telegram сейчас зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок.

К концу 2024 года на российском рынке такси будет не хватать 130 тыс. водителей

Согласно опросу «Цифрового мира», проведенному летом 2024 года, 72% водителей заявили, что готовы работать нелегально, если не смогут выполнить требования нового закона о такси. Хотя, считает глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, водители, работающие через агрегаторы, имеют постоянный поток клиентов и зарабатывают больше частников. Директор управляющей организации службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин оценил выпадающие доходы бюджета регионов от деятельности самозанятых в такси в 80 млрд руб. в год. В целом объем рынка такси в России в общественном совете по развитию такси оценили в 1 трлн руб. в год. По их данным, в стране работают 2 млн водителей такси и 1,2 млн автомобилей такси.

Дарья Андрианова

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