«Будет мир — будет газ»

В Москву вечером 22 декабря неожиданно прибыл Роберт Фицо. Визит официально не анонсировался. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что премьер Словакии, возможно, приедет в Россию в понедельник, 23-го, для переговоров по возобновлению газового транзита через Украину. С 1 января 2025 года соответствующий договор истекает и продлен не будет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что миссия Фицо будет успешной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Роберт Фицо прибыл в Москву нежданно под вечер воскресенья, хотя вроде как должен был прилететь лишь в понедельник. При этом точная информация на этот счет отсутствовала. Ранее о поездке сообщил сербский лидер Александр Вучич, причем дал понять, что узнал об этом из неофициальных источников. В итоге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя событие, отметил, что на самом деле о приезде Фицо было известно еще несколько дней назад. Почему такая секретность? Возможно, потому что Россия считается угрозой для объединенной Европы. Поэтому, весьма вероятно, такой вояж обернется некими последствиями для главы словацкого правительства.

По крайней мере, бурной радости у коллег по ЕС это, скорее всего, не вызовет.

Хотя трудно предположить, что они об этом не узнают. Как бы то ни было, Фицо стал третьим после премьера Венгрии Виктора Орбана и канцлера Австрии Карла Нехаммера лидером страны ЕС, посетившим РФ после начала активной фазы боевых действий в феврале 2022 года.

Что касается газа, то здесь предыстория такова: 1 января 2025-го транзитный договор «Газпрома» с «Нафтогазом» Украины о прокачке российского газа в Европу истекает и продлен не будет. Премьер Словакии отреагировал на это крайне болезненно, что неудивительно, ибо его страна серьезно зависит от этих поставок. Совсем без топлива государство, конечно, не останется, но обходится оно будет явно дороже. Среди прочего подобному факту вряд ли обрадуется рядовой словацкий избиратель. Поддержка премьера Фицо не является абсолютной, и оппозиция там имеется.

Между тем не совсем понятно, каким образом он намерен добиваться возобновления поставок. Варианты, конечно, есть, но обсуждать их следует в первую очередь с Владимиром Зеленским. Это все-таки украинская труба. Однако заметно, что отношения у них складываются не лучшим образом: Фицо имеет репутацию пророссийского политика и последовательно выступает, в частности, против членства Киева в НАТО. Но теперь так получается, что у Украины есть рычаг давления на Словакию — газовый козырь. Вроде бы Зеленский говорил о готовности разрешить транзит, но при условии, что покупатель не будет за него платить, вплоть до завершения боевых действий. Уж не об этом ли намерен Фицо просить Владимир Путина? Звучит это несколько фантастично.

Тем более что президент России только что сообщил, что газопровод с января закрывается, но для «Газпрома» ничего страшного в связи с этим не случится. Но у Словакии, очевидно, другие перспективы. Как бы то ни было, пока Фицо грозит Зеленскому страшными карами, большим скандалом, но вопрос тем не менее не решен. На украинского лидера уже оказывается давление, в первую очередь потому что европейские компании-операторы теряют большие прибыли.

Киев, конечно, все поддерживают, но, когда это касается денег, ситуация приобретает совсем другой контекст. И это прекрасно понимают в Москве.

Если Зеленского все-таки удастся продавить, то это будет не только экономическая, но и политическая победа Кремля. И что самое интересное — добыта она будет руками самих же противников. В любом случае все упирается в мирные переговоры. Будет мир — будет газ, третьего не дано.

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Дмитрий Дризе