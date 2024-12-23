Три турпроекта получат гранты по 1 млн рублей из бюджета Свердловской области

В 2025 году три туристических проекта Свердловской области получат грантовую поддержку по 1 млн руб. из регионального бюджета, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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По итогам конкурса ими стали:

международный фестиваль косарей в поселке Арти;

фестиваль трубочек в Первоуральске;

историко-культурный фестиваль «Музы и Пушки» в Каменске-Уральском.

Кроме того, в новом году в власти области распределят субсидии на общую сумму 53 млн руб. на создание объектов досуга в муниципалитетах, благоустройство и ремонт туробъектов, а также на изготовление и установку знаков туристской навигации. На обустройство туристских центров городов, событийных мероприятий и поддержку проектов предпринимателей в рамках единой субсидии из федерального и регионального бюджетов будет направлено 363 млн руб.

Также в 2025 году в Свердловской области продолжат строить модульные отели, планируется разработать автомобильный маршрут, национальный туристический маршруты, совместно с Челябинской областью в планах создать межрегиональный маршрут по промышленному туризму.

Напомним, за 2024 год Свердловскую область посетило 3,6 млн туристов. Гости отдавали предпочтение деловому, событийному и гастрономическому туризму. Среди приоритетных направлений для развития — загородный туризм, создание всесезонных курортов в Полевском и Ирбите, развитие агломераций и увеличение доли молодежи среди туристов.

Подробнее о том, как в регионе развивается внутренний туризм — в материале «Туристы прошлись по родным местам»

Ирина Пичурина