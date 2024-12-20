Туристы прошлись по родным местам

За 2024 год Свердловскую область посетило 3,6 млн туристов. Гости отдавали предпочтение деловому, событийному и гастрономическому туризму. Власти активно поддерживают развитие туристической инфраструктуры в регионе и стараются привлекать к отраслевым проектам бюджетные средства. Среди приоритетных направлений — загородный туризм, создание всесезонных курортов в Полевском и Ирбите, развитие агломераций и увеличение доли молодежи среди туристов. Однако участники рынка опасаются, что введение в городах Свердловской области туристического налога может негативно отразиться на отрасли и помешать ее развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральский туризм

В 2024 году Свердловскую область посетило 3,6 млн туристов, что немного превышает прошлогодние показатели (3,5 млн гостей), следует из данных компании Hotconsulting. Область традиционно занимает первое место по этому показателю среди других уральских регионов. Помимо россиян, в Свердловскую область приезжают иностранные туристы — преимущественно из Белоруссии, Казахстана, ОАЭ и Китая.

В уходящем году значительно вырос интерес к загородному отдыху: среди свердловчан — на 25%, среди приезжих туристов — на 30%. Это на 20% повысило спрос на глэмпинги в 2024 году. «Среди тенденций свердловского туризма можно отметить агломерационный туризм, когда люди не выезжают за границы своего региона. Это привело к тому, что область столкнулась с овертуризмом — спрос стал кратно превышать предложение. Например, глэмпинги и другие средства размещения вокруг озера Тургояк заняты в первую очередь жителями Свердловской области и окрестных регионов. Именно поэтому инвесторы вкладываются в развитие больших туристических проектов»,— пояснил председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов.

Сейчас на территории Свердловской области работает более 120 глэмпингов. На развитие этой индустрии в регионе из федерального бюджета было выделено 373 млн руб.: сначала 285 млн руб. на строительство модульных гостиниц, а затем еще 87,8 млн руб. на создание глэмпингов. А общая сумма льготных кредитов, взятых туристическими предприятиями для развития бизнеса, составила 1,8 млрд руб. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, благодаря инвестициям в регионе может появиться более 250 новых мест для размещения туристов. Свердловские власти продолжат поддерживать создание модульных отелей в 2025–2027 годах.

«Можно также отметить спрос на культурно-познавательные поездки внутри области. Возрос интерес к промышленному туризму и посещению объектов, связанных с промышленным освоением Урала. Появилась тенденция к объединению объектов посещения в нескольких смежных областях Уральского макрорегиона»,— отметила заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Евгения Радыгина. Помимо этого, по ее словам, в Свердловской области актуален событийный туризм. Особым спросом пользуются такие мероприятия, как фестиваль Ural Music Night и Международная промышленная выставка «Иннопром». При этом туристы все чаще сами планируют свое путешествие, пользуясь электронными каналами продвижения и поиска направлений для путешествия.

Путь к сердцу туриста

В 2024 году на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области было выделено 2,6 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — средства федерального бюджета, а 1,5 млрд руб. — частные инвестиции. В рамках программы было создано 12 новых туристических маршрутов, реализовано 24 проекта по развитию пляжной инфраструктуры, разработано три городских туркода и построено более 300 номеров в модульных отелях.

В ближайшее время в регионе планируется реализовать несколько крупных проектов в сфере туризма. Один из них — концепцию всесезонных курортов для Ирбита и Полевского — проектный офис «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) представил на форуме «Города России». Как рассказала представитель компании Дарья Чигарева, в Ирбите было определено шесть объектов культурного наследия, представляющих наибольший интерес для туристов. Они будут отреставрированы и модернизированы: здесь планируется открыть гостиницы на 90 номеров, музеи, рестораны и площадки для деловых мероприятий. По словам госпожи Чигаревой, это поможет почти вдвое увеличить туристический поток в городе — до 19,5 тыс. человек. В 2024 году из бюджета уже было выделено 39,3 млн руб. на обустройство туристского центра Ирбита. На эти средства были установлены вывески, малые архитектурные формы, велопарковки и арт-объекты. В Полевском запланировано создание культурно-досугового комплекса с детским парком, вдохновленным сказами Павла Бажова. Вблизи реки Полевая появится трехзвездочный апарт-отель, ресторан, банный комплекс, культурно-деловой центр с музеем Павла Бажова и спортивные объекты. Реализация проекта должна вдвое увеличить туристической поток в городе — с 46,7 тыс. человек до 84,8 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год спрос на загородный отдых вырос более чем на четверть

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За год спрос на загородный отдых вырос более чем на четверть

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Создатели туристического кластера «Конжаковское горное кольцо», который включает самую высокую точку Свердловской области — Конжаковский камень, планируют организовывать фототуры. Они будут включать размещение, питание, доставку в горы и обратно. Туркластер был создан два года назад по инициативе местных предпринимателей. Сейчас в него входят кафе «Вагранская дача» и база «Серебрянский Камень». «Мы позиционируем место как территорию для активного семейного отдыха. Нам хочется привлечь в эти места туристов, привыкших путешествовать налегке и с комфортом. Для них тут есть разные возможности: пешие, снегоходные и квадропрогулки, экскурсии по достопримечательностям»,— рассказал владелец «Серебрянского Камня» Александр Подольский.

В Сысерти планируется реализовать круглогодичный SPA-комплекс. Там появится 51 номер в некапитальных средствах размещения и пляжная инфраструктура. Объем инвестиций превысит 210 млн руб. В поселке Арамиль на берегу реки Исети строится вторая очередь проекта сказочной деревни «Парк сказов». В нее войдут пять модульных домов, 15 кемпинг-мест, модульный отель на 50 номеров и круглогодичный бассейн. В пресс-службе парка уточнили, что там появится три тематических домика: «Нора Барсука», «Хатка Ондатры» и единственный в области дизайнерский домик на дереве «Гнездо Кукушки». На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов будет выделено 122,7 млн руб., вложения инвестора составят 132 млн руб.

Помимо этого, в Свердловской области работают над развитием туристических маршрутов, объединяющих несколько точек притяжения туристов. Например, с 2021 года между Екатеринбургом и Алапаевском курсирует «Императорский маршрут», который проходит через Ганину яму. За это время в стилизованном вагоне проехалось более 7 тыс. туристов. Еще один маршрут для путешествия — «Демидовский» — проходит через Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил и за три дня и две ночи позволяет познакомиться с развитием уральской промышленности, историей Демидовых и уральской кухней.

Для дальнейшего развития туротрасли свердловские власти предлагают муниципалитетам воспользоваться программой субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В числе первых к ней присоединился Екатеринбург. Также власти планируют реализовывать совместно с бизнесом программы с 50%-ным бюджетным финансированием и участвовать в федеральных грантовых программах.

Екатеринбург подрастил гостеприимство

В Екатеринбурге поток туристов, в отличие от региона в целом, вырос, несмотря на то что в прошлом году город отмечал 300-летний юбилей. С января по август столицу Урала посетили 1,12 млн гостей, а в апреле туристический поток превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 67%. В основном в Екатеринбург приезжают из Москвы (63 тыс. человек за первое полугодие 2024 года), Московской области (22,8 тыс. человек), Санкт-Петербурга (24,7 тыс. человек), а также из близлежащих регионов: Челябинска (205,3 тыс. человек), Башкортостана (51,5 тыс. человек), Тюменской области (75,4 тыс. человек), Пермского края (97,3 тыс. человек), Ханты-Мансийского АО (89,5 тыс. человек), Курганской области (53,5 тыс. человек). Половина туристов приезжает не больше чем на 1–2 дня. За это время они тратят в среднем 9,2 тыс. руб. Основные сферы туризма для города — деловой (на него приходится 65% от всего числа поездок), гастрономический, событийный.

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Как отметили в муниципальном учреждении «Столица Урала», одна из проблем заключается в том, что среди туристов низкая доля молодежи — 35% гостей в возрасте от 35 до 44 лет. С привлечением молодежи турпоток в городе возрастет. Вместе с тем событийный туризм нерегулярен и не обеспечивает постоянного потока туристов, а у Екатеринбурга нет собственного бренда и узнаваемости, хотя 300-летний юбилей показал эффективность городской айдентики, поэтому необходимо создавать регулярные мероприятия, которые могут повысить узнаваемость города и обеспечивать постоянный поток туристов.

В проектном офисе «ПроГород» предложили развивать в столице Урала современные места привлечения туристов, отходить от исключительно исторических достопримечательностей, а также включить в туристические туры составные части Екатеринбургской агломерации. «В таком городе-миллионнике, как Екатеринбург, важно развивать каждый район и подчеркивать его уникальность и изюминку, создавать районные центры — это не только привлечет туристов, но и активирует внутренний туризм, привлечет екатеринбуржцев, изучающих город»,— пояснила Дарья Чигарева.

Налог на отдых

Одним из самых обсуждаемых событий туристической отрасли в этом году стал туристический налог. В ноябре депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили его введение. Налог начнет действовать с 1 января 2025 года и будет составлять 1% от стоимости средств размещения, но не менее 100 руб. в день. Постепенно сумма будет расти (на один процентный пункт в год) и к 2029 году составит 5%. При этом, по данным замглавы Екатеринбурга Андрея Корюкова, сейчас в налоговом реестре зарегистрировано лишь 132 средства размещения, тогда как всего их в городе более 2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ирбите и Полевском планируется сделать всесезонные курорты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Ирбите и Полевском планируется сделать всесезонные курорты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Уральской ассоциации туризма (УАТ) отметили, что введение туристического налога в городе — преждевременная мера. По словам главы ассоциации Михаила Мальцева, сложности, связанные с налогом, в первую очередь коснутся хостелов и отелей невысокой ценовой категории, в результате стоимость дневного размещения может вырасти до 20% в день, что может привести к оттоку туристов из этих объектов. Представитель отеля Hyatt Елена Акулова уточнила, что у средств размещения сейчас не предусмотрена технологическая возможность проводить налоговые поступления.

Введение туристического налога считает преждевременным и Евгения Радыгина. «Несомненный плюс — выделение в налоговых поступлениях средств на развитие инфраструктуры. Но есть и риски, среди которых увеличение административной нагрузки на средства размещения, организация контроля за налоговыми отчислениями и правильным применением льгот с точки зрения законодательства. Также влияние на возможный выбор потребителя, который может отправиться путешествовать в тот регион, где турналога нет»,— пояснила она.

Сейчас введение туристического налога одобрили в 10 муниципалитетах Свердловской области, в частности в Сысерти, Невьянске, Верхотурье. «Обычно туристический налог вводится, когда города перегружены изобилием туристов. У нас собственники отелей этого не чувствуют, и, конечно, это может привести к тому, что будет негативный фон и даже с точки зрения психологии многие туристы могут поехать в другой город, где нет налога»,— добавил депутат заксобрания Свердловской области Станислав Блохин.

Анна Капустина