Мишустин пообещал наказывать за необоснованное повышение цен

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения цен на различные товары, а также пригрозил вмешательством ФАС и Генпрокуратуры, если в ценообразовании будут выявлены факты злоупотреблений. Об инфляции и мерах борьбы с высокими ценами господин Мишустин рассказал на сегодняшнем совещании по экономическим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, конечно, необходимо с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях — и Генеральная прокуратура»,— цитирует господина Мишустина сайт правительства РФ.

Среди прочих действий по контролю цен господин Мишустин назвал решение совета Евразийской экономической комиссии обнулить ввозную таможенную пошлину на импорт сливочного масла до 15 июня следующего года. Также на весь 2025 год планируется распространить эту меру на поставки мяса крупного рогатого скота, а до июля — на картофель, морковь и яблоки, заявил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что знает о росте цен на продукты, в частности на сливочное масло, в ряде регионов. Он признал, что подорожание продуктов — «вещь неприятная», но он уверен, что российские власти с ситуацией справятся.