Борьба с ковидом вылилась в коррупцию

На девять лет в колонию строгого режима отправил Головинский райсуд Москвы бывшего и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского. Руководитель компании, входящей в структуру Федерального медико-биологического агентства России и производящей универсальную вакцину «Конвасэл» от COVID-19, признан виновным в попытке получить взятку в размере почти 20 млн руб. от одного из дистрибуторов за обещание пролонгировать с ним договор на поставку препарата. Посредник отсидит восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший и. о. директора СПбНИИВС Евгений Маковский в Головинском райсуде Москвы (23 декабря 2024 года)

Фото: кадр видео @moscowcourts Бывший и. о. директора СПбНИИВС Евгений Маковский в Головинском райсуде Москвы (23 декабря 2024 года)

Фото: кадр видео @moscowcourts

Судебный процесс по делу Евгения Маковского, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), и Игоря Рудых, которому вменяли в вину посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), стартовал в Головинском суде в октябре 2024 года и уложился всего в семь заседаний. Столь стремительное разбирательство связано с тем, что в деле был всего один эпизод.

Судья Елена Астахова вину подсудимых сочла полностью доказанной, назначив Евгению Маковскому девять лет колонии строгого режима, а его сообщнику Игорю Рудых — восемь лет особого.

Уголовное дело, фигурантами которого стали уроженец Иркутска Евгений Маковский и его земляк Игорь Рудых, было возбуждено ГСУ СКР по Москве в декабре 2023 года по заявлению гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса. Его фирма является дистрибутором производимой СПбНИИВС вакцины «Конвасэл». По словам заявителя, едва успев занять должность и. о. директора ФГУПа (это произошло в сентябре 2023 года), Евгений Маковский потребовал у него 19,25 млн руб. «за продолжение заключения договоров между СПбНИИВС и “Русбиофармом” на поставку вакцины “Конвасэл”».

О сделанном ему коррупционном предложении господин Иссерс сообщил в ФСБ, и дальнейшее общение с мздоимцем проходило уже под контролем оперативников. 18 декабря за первой частью транша в размере 8 млн руб. в столичный офис «Русбиофарма» в Старопетровском проезде пришел посредник Игорь Рудых, имевший на тот момент непогашенную судимость за покушение на убийство (ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего попутчика в поезде. В 2017 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил его за это преступление к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима. Свой срок осужденный Игорь Рудых отбыл фактически от звонка до звонка.

В офисе господина Иссерса ему вручили «куклу», имитирующую 8 млн руб., в которой настоящих было всего 100 тыс. руб. Как только деньги оказались в руках Игоря Рудых, его задержали.

По данным «Ъ», продолжить «оперативный эксперимент» и отнести деньги Евгению Маковскому его сообщник Игорь Рудых якобы отказался. В итоге СКР пришел к выводу, что «довести свой преступный умысел» на получение взятки руководитель СПбНИИВС «не смог по не зависящим от него обстоятельствам». Доказательством же его вины стали показания потерпевшего, свидетелей и результаты прослушивания телефонных переговоров.

Как заявил «Ъ» знакомый с ходом расследования этого дела источник, взятка была обусловлена высоким спросом на вакцину.

Ее зарегистрировали в марте 2023 года и включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Только в ноябре прошлого года в регионы России было направлено 340 тыс. доз препарата, а всего — около 3,5 млн доз в 22 региона. При этом Евгений Маковский, обещавший увеличить производство препарата в три раза, особо отмечал, что «Конвасэл» — «первая в мире зарегистрированная» вакцина, которая универсальна для различных штаммов коронавируса, а иммунитет после нее сохраняется не менее года.

Олег Рубникович