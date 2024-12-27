Концерт под автоматами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самый кровавый за последнее время теракт был совершен в Москве в минувшем году. 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные автоматами преступники и открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам. Погибли 145 человек. Непосредственных исполнителей, граждан Таджикистана, задержали по горячим следам. Позже глава ФСБ Александр Бортников заявил, что всего по делу о теракте проходит более 20 человек, включая пособников исполнителей. При этом уголовные дела были возбуждены в отношении не только террористов, но и сотрудников «Крокуса», которым вменили в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одним из последствий нападения стало ужесточение миграционного законодательства в России.