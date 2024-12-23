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В Татарстане работает более 49 тыс. иностранцев

В Татарстане трудоустроено более 49 тыс. иностранных граждан. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на заседании республиканского парламента.

Среди трудоустроенных иностранцев большую часть занимают граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана.

Количество мигрантов составляет 2,4% от общего числа занятых в Татарстане. Эльмира Зарипова отметила, что республика имеет самый высокий показатель занятости среди субъектов Приволжского федерального округа (62,4%).

Госпожа Зарипова сообщила, что потребность Татарстана в кадрах составляет 37 тыс. человек. В ближайшие семь лет республике будет необходимо 174,7 тыс. работников. В этих условиях привлечение иностранцев может повлиять на восполнение кадров.

Диана Соловьёва

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