Армия России взяла Сторожевое в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль село Сторожевое в западной части Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны. Населенный пункт находится в районе поселка Великая Новосёлка, к которому с начала месяца подступают российские военные.

Сегодня, 23 декабря, утром председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российская армия «проводит зачистку» Сторожевого. Село, как уточнило Минобороны, заняли подразделения группировки войск «Восток».

18 декабря российские военные взяли Старые Терны и Трудовое в ДНР, 19 декабря — Зеленовку и Новый Комар, 21 декабря — населенный пункт Константинопольское, 22 декабря — Красное.