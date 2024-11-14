Суд продлил арест бывшему мэру Сочи до 17 февраля

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья Марина Сосновцева удовлетворила ходатайство следствия, продлив меру пресечения господину Копайгородскому до 17 февраля 2025 года.

Защита Копайгородского намерена обжаловать это решение. Адвокат Иван Миронов заявил, что апелляцию подадут в Московский городской суд в попытке изменить меру пресечения для бывшего чиновника.

Алексей Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года. В мае 2024 года он ушел с этой должности, заявив, что переходит на новое место работы. Позже стало известно, что с июля чиновник находился в зоне СВО.

В среду, 25 сентября, господина Копайгородского доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в растрате на сумму 3,7 млн руб. Экс-мэра Сочи арестовали до 18 ноября 2024 года. 14 ноября суд продлил арест до февраля 2025 года.

Адвокат господина Копайгородского Павел Зайцев рассказал, что его подзащитный не получил личной выгоды на посту мэра. Защита считает, что дело должно рассматриваться в военном суде, так как господин Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны РФ.

В среду, 13 ноября, суд также рассматривал дело жены обвиняемого Янины Копайгородской. Она проходит по тому же делу, но не признает свою вину. Суд назначил ей домашний арест на два месяца, до 12 января следующего года.

Мария Удовик