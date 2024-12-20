Защита супруги экс-мэра Сочи оспорила арест имущества

Адвокат жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской подал жалобу на решение суда о наложении ареста. В список арестованных активов входят автомобили, дом матери экс-мэра, кредитные счета, денежные средства, а также квартиры и гостиница, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По словам адвоката, арест затрагивает не только имущество жены бывшего мэра, но и активы его родственников и третьих лиц. Ранее Московский городской суд отклонил жалобу защиты на избрание домашнего ареста для Янины Копайгородской, которую обвиняют в растрате в рамках уголовного дела в отношении ее супруга.

Напомним, что Алексея Копайгородского перевели из следственного изолятора «Бутырка» в «Кремлевский централ». В середине ноября Мещанский районный суд Москвы назначил Янине Копайгородской домашний арест до 12 января 2025 года по обвинению в растрате.

В четверг, 14 ноября, суд продлил срок содержания под стражей для экс-главы Сочи до 17 февраля 2025 года. Также Мещанский суд продлил арест на недвижимость и банковские счета Копайгородских и их родственников на сумму около 600 млн руб. в рамках расследования дела.

Алексея Копайгородского арестовали 25 сентября по обвинениям в присвоении и растрате.

Мария Удовик