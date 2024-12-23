В Анапе снова заработал штаб по ликвидации разлива мазута

Сегодня, 23 декабря, в Витязево начал функционировать единый волонтерский штаб, организованный администрацией Анапы. Центр помощи открыли в 8 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Штаб организован для координации действий добровольцев, очищающих пляжи от мазута. Волонтерам предоставляют инвентарь, средства индивидуальной защиты и информацию о наиболее проблемных участках побережья, требующих внимания.

За предыдущие сутки штаб выдал необходимое оборудование более 2,2 тыс. волонтеров. Объект находится по адресу: Витязево, ул. Черноморская, 120 б.

Ранее стало известно, что жителей Анапы попросили ограничить движение на Пионерском проспекте. Как уточнили в мэрии, решение связано с работами по устранению последствий разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе.

Фил Златов