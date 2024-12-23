Жителей Анапы попросили ограничить движение на Пионерском проспекте

Администрация Анапы обратилась к жителям и туристам с просьбой исключить из своих маршрутов Пионерский проспект. Как сообщает пресс-служба мэрии, решение связано с работами по устранению последствий разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

Водителей попросили не занимать парковки на проездах к морю, чтобы обеспечить движение машин, вывозящих песок. Загрязненные участки пляжа очищают, а грунт отправляется на переработку.

В работах участвуют специализированные службы, волонтеры, а также спасатели на крупногабаритной технике. Для удобства жителей на время ЧС муниципальные парковки в Анапе сделали бесплатными.

Всего на Кубани очистили уже около 39 км береговой линии. С пляжей региона вывезли более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

Крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239 произошло днем 15 декабря в Керченском проливе. В результате происшествия произошел выброс мазута на побережье Краснодарского края.

Нурий Бзасежев