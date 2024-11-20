Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга в 2025 году

Трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга в следующем году, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. До Тюмени автодорогу протянут еще через год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени»,— сказал господин Хуснуллин. Он добавил, что по участку трассы М-12 Москва — Казань с момента открытия меньше чем за год совершили 42 млн поездок.

Напомним, ранее планировалось в 2025 году продлить трассу до Тюмени. До Екатеринбурга трассу собирались довести в текущем году.

Анна Капустина