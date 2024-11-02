На трассе М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит закончили укладку асфальта

На третьем этапе строительства участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в Свердловской области завершена укладка верхнего слоя асфальта, сообщил в своем telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Всего на этом участке уложили почти 550 тыс. тонн асфальтобетона и нанесли почти всю разметку. Покрытие также готово на мосту через Большую Сарану — на нем будет использоваться система мониторинга, при которой любые изменения отслеживают специальные датчики, и при критических параметрах будет подан сигнал на пульт управления. «Для гидроизоляции и защиты конструкций моста используют инновационный материал из полимерной водонепроницаемой мембраны, которую создали в рамках импортозамещения. Она позволила в разы сократить сроки строительства»,— рассказал Марат Хуснуллин.

Напомним, к концу июля строительство трассы Дюртюли — Ачит закончили на 70%. Запустить движение по нему должны в конце года. Всего в строительстве третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит участвуют 830 человек и 170 единиц техники.

Участок Дюртюли — Ачит является одним из трех этапов строительства трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Его общая длина составит 275 км, дорога будет проходить через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область, после этого М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург планируют продлить до Тюмени.

Ирина Пичурина