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Шторм прервал работы по очистке пляжей от мазута в Анапе

Сильный шторм в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края вынудил приостановить работы по ликвидации последствий разлива мазута, сообщил вице-губернатор Александр Нестеренко, курирующий работу оперштаба.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения»,— сообщил он в своем Telegram-канале, отметив, что техника на берегу в Анапе 22 декабря работала до поздней ночи, пока было возможно.

Руководитель оперативного штаба отметил, что шторм может повредить уже собранные мешки с загрязненным грунтом и выбросить на берег новые порции мазута.

Власти региона совместно с Росприроднадзором ищут способы ускорить вывоз собранного мазута с пляжей. Сейчас, по словам Александра Нестеренко, темпы транспортировки отходов ограничены мощностями лицензированных полигонов края — быстрее вывозить собранный мазут невозможно.

«Утром оценим ущерб, который нанес нынешний шторм. И продолжим спасать наши курорты совместно с тысячами людей со всего Краснодарского края и всей страны», — заявил вице-губернатор.

Ранее местные паблики опубликовали видео, на которых видно, как часть мешков с загрязненным мазутом песком, оставленных на берегу, накрывает штормовыми волнами.

Наталья Решетняк

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