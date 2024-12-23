Минтранс намерен закрыть сделку по ВСМ Москва—Петербург до конца года

Сделку по финансированию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург должны закрыть до конца года, заявил глава Минтранса Роман Старовойт. Это первая в России ВСМ, и министр назвал ее «наиболее знаковым проектом до 2030 года».

«Мы идем четко по графику. До конца текущего года должно состояться финансовое закрытие»,— сказал господин Старовойт в интервью ТАСС.

Он рассчитывает, ВСМ в том числе поможет перебросить на магистраль большую часть пассажиропотока с действующей ветки. Также Минтранс ставит задачей создать новый железнодорожный подвижной состав, «опираясь исключительно на отечественные технологии»,— сейчас для этого строится новый завод в Свердловской области.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы составит 679 км, время в пути — 2 часа 15 минут. Трасса пройдет через Тверь и Великий Новгород. Билет из Москвы в Петербург будет стоить около 10 тыс. руб. Стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн руб. В декабре РЖД заключило договор генподряда на строительство основного участка ВСМ. Название поезда для ВСМ выберут до конца года.

Сколько времени уходило в разные времена на дорогу из Москвы в Петербург — в материале «Ъ» «Из пункта М в пункт П».