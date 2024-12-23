Погоня за креативом растянулась

В 2024 году возросло неравенство уровня развития творческих индустрий в регионах, свидетельствуют результаты рейтинга, подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Субъекты РФ оценивались по социально-экономическим условиям, культурной среде, экономике и поддержке креативных индустрий. Наибольший разрыв зафиксирован по «экономическому» направлению (активы, кадры и продукция) — разница между десяткой лучших и отстающих по среднему значению этого субиндекса увеличилась с 6,7 раза до 7,2 при традиционном лидерстве Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский региональный индекс креативных индустрий (РРИКИ) основан на 52 показателях, объединенных в 12 рубрик и разделенных на четыре тематических раздела (социально-экономические условия, экономика и поддержка креативных индустрий, культурная среда). В этом году для исследования применялась новая собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «креативный сектор» (см. “Ъ” от 5 июля). Она включает в себя как креативные индустрии (музыку, исполнительские искусства и арт-индустрию, кино, сериалы и анимацию, программное обеспечение и видеоигры), так и сопутствующие виды деятельности (в том числе специализированное образование, оборудование и материалы, организация выставок и мероприятий, дизайн-интенсивные производства — изготовление готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров, игрушек и другого).

В топ-10 регионов в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская, Свердловская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Ульяновская области и ХМАО-Югра.

Первая четверка субъектов РФ с прошлого года не изменилась, а ХМАО-Югра улучшила свои позиции сразу на 24 строчки.

В 2024 году разрыв между лидирующими и замыкающими рейтинг регионами «усилился по всем аспектам креативности», отмечают авторы рейтинга. Наиболее заметны расхождения по среднему значению субиндекса «экономика креативных индустрий» (учитывает активы, кадры, долю креативных индустрий в общем объеме выручки и экспорт услуг — телекоммуникационных, компьютерных, информационных, культурных и рекреационных) — группы регионов отличаются по нему в 7,2 раза (6,7 раза в 2023 году). Разрыв в уровнях поддержки креативных индустрий оценивается в 4,2 раза (3,2 годом ранее), социально-экономические условия отличаются в 2,7 раза (1,9) развитие культурной среды — в 2,2 раза (1,7).

Эксперты выделили семь групп регионов со своими моделями развития креативной экономики — это регионы-лидеры с крупнейшими мегаполисами (13 субъектов РФ), крупные индустриальные центры (13), малые промышленные регионы (19), культурно-исторические центры (11), Арктика (8), приграничные регионы (12) и южные республики (9). Для первой группы характерны благоприятные для креативных индустрий условия — высокий уровень образования и культуры, масштабная цифровизация и активная организационная поддержка. Однако, хотя население малых промышленных регионов беднее, чем в крупных индустриальных центрах, они опережают их по среднему значению РРИКИ за счет высокой патентной активности и впечатляющих результатов креативного сектора.

Результаты исследования могут быть полезны властям с учетом амбициозной цели увеличить при точечной господдержке долю сектора до 6% ВВП к 2030 году — по данным Росстата, в 2023 году она составляла 3,5% (см. “Ъ” от 17 октября и 17 декабря). Такая цель, напомним, была поставлена в утвержденной правительством в 2021 году Концепции развития творческих индустрий в РФ до 2030 года. Закон о развитии креативных (творческих) индустрий, принятый в августе 2024 года, де-факто переадресует проблему регионам (см. “Ъ” от 5 августа). В октябре вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и региональным властям подготовить предложения по развитию отраслей креативных индустрий по регионам и в целом по РФ. По итогу будет сформирована «дорожная карта» отрасли.

Венера Петрова