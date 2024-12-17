Творцов пересчитали на рубли

Пилотное исследование состояния российской креативной экономики, проведенное экспертами ВШЭ по заказу Агентства стратегических инициатив, расширяет представление о масштабах этого сектора. Подсчитано, что в нем трудятся 4,6 млн человек, или 6,2% всех занятых в РФ. Выручка творческих индустрий в 2023 году составила 14,5 трлн руб., или 3,7% от показателя по всей экономике. Исследователи рассчитали мультипликативный эффект вложений в сектор — 1 руб. затрат в нем приводит к росту объема выпуска в экономике на 2,85 руб. и к увеличению доходов федерального бюджета на 0,25 руб. Все эти расчеты понадобятся властям в следующем году, когда в силу вступит закон о креативных индустриях и государство утвердит их точный перечень, а также создаст реестр «творцов» для регулирования и оказания точечной господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заказчиком исследования о масштабах российской креативной экономики выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Исполнителями — Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, который рассчитал параметры сектора на основе первичных данных Росстата и ФНС, а также компании Reksoft Consulting и Бюро K22. Результаты первой такой масштабной работы должны восполнить имеющийся у государства недостаток информации о креативных индустриях для формирования будущей политики в этой сфере (в том числе — для обещанной точечной господдержки).

Расчеты ИСИЭЗ опираются на выработанную пока на экспертном уровне классификационную группировку креативного сектора как совокупности 17 отраслей (музыка, кино и сериалы, анимация, видеоигры, книжное дело, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, мода, архитектура и урбанистика, народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, исполнительские искусства, культурное наследие, программное обеспечение, ювелирное дело, гастрономия) и ряда сопутствующих видов деятельности.

Росстат ранее уже определял долю креативных индустрий в ВВП России в 2023 году в 3,5% ВВП, а вице-премьер Александр Новак говорил, что выше она сейчас только у Китая — 4,9% (в среднем по миру — 3,1%). В утвержденной правительством в 2021 году Концепции развития творческих индустрий в РФ до 2030 года была поставлена задача довести показатель до 6% ВВП.

Эксперты ВШЭ подтвердили цифру Росстата, а также подсчитали, что в прошлом году в креативном секторе были заняты 4,6 млн человек, или 6,2% от общей численности занятых в экономике РФ. Выручка творческих организаций за 2023 год выросла на 27%, до 14,5 трлн руб.— это 3,7% от общего для экономики показателя. Валовая добавленная стоимость (разница между выпуском товаров отрасли и ее промежуточным потреблением) — 5,4 трлн руб. с темпами прироста в 1,7 раза выше, чем в среднем по экономике. Существенный для творческих отраслей показатель стоимости нематериальных активов за 2022–2023 годы вырос в 2,5 раза, до 484 млрд руб., стоимость основных средств увеличилась вдвое, до 1,4 трлн руб.

В ИСИЭЗ рассчитали мультипликативный эффект от вложений в сектор — 1 руб. затрат приводит к увеличению выпуска в экономике на 2,85 руб., добавленной стоимости — на 1,37 руб., доходов федерального бюджета — на 0,25 руб. Речь идет о прямом эффекте роста выпуска в самих креативных индустриях, о косвенном — в других отраслях, связанных с ними через цепочку затрат, и наконец, об индуцированном влиянии — когда рост выпуска в креативных и связанных с ними отраслях происходит за счет повышения заработных плат. Наибольший мультипликативный эффект — у таких отраслей как реклама и пиар, кино и сериалы, анимация, музыка, исполнительские искусства и арт-индустрия.

Директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко отмечает, что креативный сектор тяготеет к малому и среднему предпринимательству, к самозанятости и к неформальной занятости — что осложняет его измерение. Так, часто встречаемые виды деятельности у самозанятых — «информационные услуги», «сделай сам», «фото, видео, печать» пересекаются друг с другом и не корреспондируются с классификатором ОКВЭД. По словам эксперта, необходимо исходить из того, что самозанятых в креативных индустриях будет появляться все больше.

Отметим, что приведенные расчеты можно считать все же примерными. 5 февраля 2025 года вступит в силу принятый в этом году закон о креативных индустриях, затем будет назначен уполномоченный за регулирование в этой отрасли орган власти (предполагается, что им станет Минэкономики), который и утвердит окончательный перечень креативных отраслей, а также создаст и будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий (см. “Ъ” от 17 октября). Ранее Александр Новак отмечал, что с учетом будущих корректировок в статистике и в кодах ОКВЭД показатель доли творческих отраслей в ВВП может измениться. Таким образом, может быть пересмотрена и нынешняя довольно амбициозная цель по его фактическому удвоению.

Венера Петрова, Вадим Вислогузов