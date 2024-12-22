В наследной массе появилась уголовная

Как стало известно “Ъ”, борьба за наследство бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджера «Группы Мост» Михаила Тамирова привела к возбуждению уголовного дела в отношении одной из двух его жен. Гражданскую супругу бизнесмена Лилию Невскую обвиняют в растрате 133 млн руб. Последняя вину категорически отрицает, настаивая, что с помощью уголовного дела родные бизнесмена пытаются предрешить исход в гражданском споре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

72-летний Михаил Тамиров умер в октябре 2022 года от сердечного приступа в загородном доме. Еще в феврале 2021 года он составил завещание, оставив многомиллиардное состояние своей дочери Кристине. По ее заявлению в августе 2024 года УВД Юго-Западного округа возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое позже было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году господин Тамиров «с целью сохранения» принадлежащих ему 133 млн руб. решил перечислить средства «на банковский счет иного лица из числа знакомых, которым выступила Невская». Действуя по доверенности от бизнесмена, женщина 28 сентября 2022 года перевела деньги на свой счет в банке. После смерти господина Тамирова она не вернула наследнице «вверенную на ответственное хранение» сумму, а «истратила». 26 октября Лилию Невскую задержали, но после допроса в качестве подозреваемой отпустили под обязательство о явке. 14 ноября ей предъявили обвинение в растрате и в тот же день объявили об окончании расследования.

Свою вину фигурантка не признала. Согласно показаниям госпожи Невской, которая является специалистом по рекламе, она была не просто знакомой бизнесмена, а его гражданской женой.

С Михаилом Тамировым она проживала восемь лет вплоть до его смерти и являлась его «самым близким человеком». В течение этого времени он оформил именно на нее, а не на свою «номинальную супругу» Ирину Тамирову (состоял в браке с 1984 года, но не проживал, по словам женщины, с 2005 года) и дочь Кристину множество банковских доверенностей. Как утверждает фигурантка, перед смертью бизнесмен решил оставить ей деньги именно как своей жене, «которая жила с ним и поддерживала в последние годы». Остальное свое многомиллиардное имущество он завещал дочери.

За несколько дней до перевода денег, будучи клиентом VIP-отделения банка, Михаил Тамиров лично связался с директором филиала и по телефону согласовал ее приезд, рассказала госпожа Невская. На следующий день он вновь подтвердил свое намерение осуществить перевод в ее пользу. При этом все его разговоры с персональным менеджером банка в соответствии с регламентом записывались. Таким образом, как заявила обвиняемая, в ее действиях «нет и быть не может» состава преступления.

Интересно, что первоначально заявление о возбуждении в отношении госпожи Невской уголовного дела в декабре 2022 года подавала Ирина Тамирова.

Она утверждала, что ее муж с 2021 года находился под аппаратом ИВЛ, самостоятельно не передвигался, а потому «деньги у него похитили», использовав «беспомощное» состояние. Однако эти обстоятельства не нашли своего подтверждения, и в возбуждении дела отказали.

Одновременно в начале 2023 года Ирина Тамирова инициировала в Гагаринском суде Москвы процесс о признании недействительной сделкой перевода на 133 млн руб. Вдова требовала признать данные деньги «совместно нажитым имуществом», выплатив в ее пользу ровно половину, а еще 66,5 млн руб. взыскать в наследственную массу. Суд поддержал требование госпожи Тамировой частично. Он хоть и признал 133 млн руб. совместной собственностью Ирины и Михаила Тамировых, но обратил всю сумму в наследственную массу умершего. Это решение устояло в Мосгорсуде. Но 31 октября 2024 года его отменил Второй кассационный суд, вернув дело на новое рассмотрение.

Адвокат Лилии Невской Андрей Безрядов усматривает прямую взаимосвязь между возбуждением уголовного дела и разбирательством по гражданскому, отмечая, что в их основе лежат те же обстоятельства.

«Уголовное дело было возбуждено как раз в период рассмотрения кассационной жалобы, когда суд по нашей просьбе приостановил исполнительное производство. В день заседания по кассационной жалобе следователи пришли к Невской с обыском, ее два дня продержали в ИВС»,— сказал он. Защитник подчеркивает, что «закон не обязывает брать согласие другого супруга на распоряжение деньгами, а только недвижимым имуществом». При этом никаких доказательств того, что господин Тамиров перевел деньги госпоже Невской на время, нет, кроме «голословных показаний заинтересованных лиц» из числа его родных.

Господин Безрядов обращает внимание на скоротечность расследования и на то, что в случае вынесения обвинительного приговора будет создана преюдиция, когда обстоятельства, установленные вступившим в силу решением одного суда, не подлежат доказыванию и обязательны для другого — в данном случае гражданского.

Дело госпожи Невской, состоящее из полутора томов, уже передано в прокуратуру ЮЗАО Москвы для утверждения обвинительного заключения. Ранее защита направила туда и прокурору Москвы жалобу, в которой просит прекратить дело за отсутствием состава и события преступления.

Мария Локотецкая