Банкир расплатился заочно

В Москве заочно вынесен приговор бывшему бенефициару некогда одного из крупнейших в стране кредитных учреждений — Внешнеэкономического промышленного банка — Георгию Беджамову. Банкир, давно уехавший в Великобританию, обвинялся в растрате средств банка на общую сумму около полутора сотен миллиардов рублей. В итоге Георгий Беджамов получил 14 лет, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Другие фигуранты расследования были осуждены ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Беджамов в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Георгий Беджамов в 2014 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор Георгию Беджамову, «в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступлений (четырех эпизодов), предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 113 528 028 333 руб. и 30 050 304 802 руб. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие осужденного по причине нахождения последнего в международном розыске». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Расследование в отношении бывшего бенефициара Внешпромбанка, в свое время входившего в топ-40 российских кредитных учреждений, было завершено осенью прошлого года. Финансисту вменили растрату, совершенную организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, еще в 2009 году Георгий Беджамов вместе со своей родной сестрой Ларисой Маркус, президентом Внешпромбанка, «создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица».

По данным следователей МВД и помогавших им оперативников управления «К» ФСБ РФ, с апреля 2009 по декабрь 2015 года с помощью «выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия» было похищено более 156 млрд руб.

Георгий Беджамов давно уехал в Великобританию, но в России очные обвинения были предъявлены другим участникам хищений. В частности, перед тем же Хамовническим судом предстали Али Аджин, Лариса Маркус и занимавшаяся, по версии следствия, юридическим сопровождением сделок, а также сбором кредитных досье фиктивных юридических лиц Марина Клюева и еще четверо сотрудников банка. Отметим, что Лариса Маркус ранее уже была осуждена за хищение из банка на восемь с половиной лет колонии. Кроме того, успела отсидеть и условно-досрочно освободиться Елена Глушакова, получившая по приговору в особом порядке скорее символическое наказание в обмен на признательные показания.

В феврале этого года Лариса Маркус получила 13 лет, Али Аджин — девять лет, остальные фигуранты — от четырех с половиной до семи лет.

Александр Александров