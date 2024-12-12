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Коммерсантъ FM
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Слуга двух платформ

Центризбирком потратит 6 млрд на новую цифровую ГАС «Выборы», но и старую сохранит

Центризбирком (ЦИК) в ближайшие три года потратит 6 млрд руб. на развитие цифровой платформы ГАС «Выборы 2.0», следует из принятого комиссией в среду бюджета. Утверждена также концепция развития новой платформы, которая будет введена в строй с января 2025 года. Она предполагает электронное взаимодействие с государственными информационными системами и цифровизацию всех избирательных процессов. Однако переход на отечественные технические решения дается непросто, признаются в ЦИКе, поэтому совсем отключать старую систему пока не планируют.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Центризбирком в среду своим постановлением распределил бюджетные средства, выделенные ему на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Больше всего денег (31,1 млрд руб.) предстоит потратить в 2026 году, когда должны пройти очередные выборы в Госдуму. На них в бюджете заложено 23,3 млрд руб., сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев, предусмотрены также деньги на проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы в размере 500 млн руб. ежегодно. Но распределение этих средств будет происходить уже после назначения выборов, уточнил господин Булаев, поэтому в утвержденной ЦИКом смете (см. график) эти расходы не учтены. Пока же бюджет избирательной системы на предстоящие три года выглядит следующим образом: 10,6 млрд руб. заложено на 2025 год, 7,8 млрд — на 2026-й, а в 2027 году объем выделенных комиссии ассигнований составит 6,7 млрд руб.

Здесь тоже наблюдается некоторая неравномерность — это связано с расходами на развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы 2.0», пояснил Николай Булаев. На эти цели по программе «Цифровое государственное управление» выделено 6 млрд руб., но большая часть расходов (4,4 млрд) запланирована на 2025 год. Речь идет именно о развитии, подчеркнул зампред ЦИКа. Он напомнил, что с 1 января новая цифровая платформа ГАС «Выборы 2.0» полностью вводится в эксплуатацию и становится основной. Теперь предстоит сосредоточиться на развитии комплексов средств автоматизации территориальных и региональных комиссий, проекты модельного оснащения для них сейчас разрабатывает «Ростелеком».

Также ЦИК утвердил в окончательной редакции новую концепцию развития ГАС «Выборы» до 2030 года (за основу ее приняли еще в октябре). Документ предусматривает максимальную цифровизацию всех избирательных процедур — от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. В нем отмечается, что создание цифровой платформы в основном завершено и теперь требуется актуализация нормативной базы с учетом всех нововведений — централизованной системы обработки данных, взаимодействия с информационными ресурсами других госорганов и развития цифровых сервисов для избирателей. Будут расширяться возможности предоставления кандидатами и партиями документов в электронном виде, продолжат развиваться сервисы по назначению наблюдателей с использованием их личных кабинетов. В «цифру» уйдут и протоколы об итогах голосования, которые «усилят» электронной подписью.

Член ЦИКа Евгений Колюшин осторожно поинтересовался, до каких пор будет продолжаться «дуализм», когда одновременно эксплуатируются и старая, и новая системы. Ведь это двойная нагрузка как минимум на системных администраторов комиссий, заметил он. Ответа на этот вопрос в новой концепции развития нет, честно признался Николай Булаев: новая система построена на отечественных архитектурных решениях и отечественных же программных продуктах, поэтому «все идет сложно». В связи с этим предусмотрены организационные и финансовые решения, которые позволяют сохранить работоспособность старой ГАС. Одномоментно работать с двумя платформами — задача «неимоверно сложная», отметил господин Булаев. Однако ответственное отношение подразумевает, что сначала надо убедиться, что новое работает, а потом уже ломать старое «до основанья», заключил зампред ЦИКа.

Анастасия Корня

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