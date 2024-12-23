Посмотрели с «Вызовом»

Уже с сегодняшнего дня начинается резкое падение числа светских активностей: самые милосердные организаторы готовы снять энтузиастов со светской вахты в пользу семейных приготовлений к новогодней ночи. А то ведь пока посетишь все вечеринки в формате «репетиция Нового года», можно и нарепетироваться до полной утраты веры в чудеса и добрый мир, который непременно наступит после боя курантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напоследок был дан, конечно, мощнейший залп, особенно в начале недели. Там одновременно открывал свой первый, под именем Sashaverse, бутик Александр Терехов, причем в торговом центре «Времена года», а пробки как раз начали достигать десятибалльности. Но господина Терехова все любят и желают ему новых успехов с тех пор, как состоялся их бизнес-развод с Оксаной Лаврентьевой, так что даже в этих отчаянных светских, погодных и дорожных обстоятельствах бутик не остался без гостей. Пришла даже стилист Наталья Гольденберг, которую не так-то просто выманить.

Параллельно в центре проходили два ужина. Один давал ювелирный дом Cluev — в основанный на сказке Пушкина ресторан «Гвидон» организаторы решили инкорпорировать уральские сказы Бажова. Главный итог для любого ювелирного банкета — чтобы среди гостей оказалась хотя бы одна Хозяйка Медной горы, а лучше несколько. И здесь в этом и других отношениях все прошло успешно. Вторым был «Рождественский ужин» сервиса «Яндекс Книги». В особняке на Волхонке он проходит уже третий год подряд — приличный срок по нынешним временам. Видимо, так же рассудил Константин Эрнст, придя с супругой Софьей поддержать президента группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. С тех пор как сервис «Букмейт» был приобретен «Яндексом» (и переименован в «Яндекс Книги»), в их отношениях с господином Новиковым наступила золотая пора. Что и отметил последний в своей застольной речи. В развлекательной части вечера выступила Алена Долецкая с фрагментом «Чистого понедельника» Бунина — фантастического для господ Эрнста и Новикова рассказа о том, как после долгих и недешевых ухаживаний рассказчика девушка ушла в монастырь, а не вышла замуж за пылкого поклонника.

Одновременно шли еще штук пять мероприятий (и это только хороших), но общую черту под ними подвела вечеринка медиа «Разгон мода», с филиалами в YouTube и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Издание принадлежит модели Дарье Поповой. Ему исполнился год, и, вероятно, перед новым прыжком к славе госпожа Попова решила собрать уже состоявшихся и будущих героев своих интервью на легкий тимбилдинг в баре Mina. От обсуждения будней индустрии собравшихся отвлек диджей Виталий Козак.

Как всегда, в декабре традиционно поднимает голову премиальный формат. Бывают премии отраслевые, склонные к точным и длинным формулировкам в описании номинаций, кратким докладам каждого выходящего на сцену и бесконечному хронометражу. В противовес таким вручаются премии глянцевого толка. Здесь организаторы очень ценят время своих гостей из шоу-бизнеса, понимая, что у всех «елки», поэтому номинаций бывает мало, зато каждая допускает широту толкований: «Пара года», «Вдохновение года» или вообще «Мода». И вот в четверг состоялась такая царь-премия, которая попыталась объединить и радикально улучшить оба формата. Это была национальная премия в области будущих технологий «Вызов», и вручали ее в Манеже, в постановке Константина Богомолова. С одной стороны, у премии всего лишь пять номинаций и нулевая интрига — имена победителей были объявлены еще в начале декабря. С другой — режиссер решил не только освоить грандиозный бюджет, достойный номинации «Прорыв» на какой-то другой премии, но и подарить лауреатам как можно больше минут славы. Вероятно, он рассудил, что к долгим заседаниям они привыкли, а вот софитов и аплодисментов им по жизни недодают. Так что, взяв за основу миф о Минотавре, господин Богомолов выстроил лабиринтообразный путь к сцене и славе. В многофигурной постановке в ролях в прямом смысле проходных появлялись то Виктор Вержбицкий, то Софья Эрнст. Но и самым серьезным персонам, например Дмитрию Чернышенко или Михаилу Швыдкому, пришлось разучить дугу, по которой им предстояло выйти на сцену для вручения наград. В сравнении с достижениями, за которые эти награды вручались, было совсем несложно.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”