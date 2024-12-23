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Посмотрели с «Вызовом»

Евгения Милова о светских событиях недели

Уже с сегодняшнего дня начинается резкое падение числа светских активностей: самые милосердные организаторы готовы снять энтузиастов со светской вахты в пользу семейных приготовлений к новогодней ночи. А то ведь пока посетишь все вечеринки в формате «репетиция Нового года», можно и нарепетироваться до полной утраты веры в чудеса и добрый мир, который непременно наступит после боя курантов.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напоследок был дан, конечно, мощнейший залп, особенно в начале недели. Там одновременно открывал свой первый, под именем Sashaverse, бутик Александр Терехов, причем в торговом центре «Времена года», а пробки как раз начали достигать десятибалльности. Но господина Терехова все любят и желают ему новых успехов с тех пор, как состоялся их бизнес-развод с Оксаной Лаврентьевой, так что даже в этих отчаянных светских, погодных и дорожных обстоятельствах бутик не остался без гостей. Пришла даже стилист Наталья Гольденберг, которую не так-то просто выманить.

Параллельно в центре проходили два ужина. Один давал ювелирный дом Cluev — в основанный на сказке Пушкина ресторан «Гвидон» организаторы решили инкорпорировать уральские сказы Бажова. Главный итог для любого ювелирного банкета — чтобы среди гостей оказалась хотя бы одна Хозяйка Медной горы, а лучше несколько. И здесь в этом и других отношениях все прошло успешно. Вторым был «Рождественский ужин» сервиса «Яндекс Книги». В особняке на Волхонке он проходит уже третий год подряд — приличный срок по нынешним временам. Видимо, так же рассудил Константин Эрнст, придя с супругой Софьей поддержать президента группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. С тех пор как сервис «Букмейт» был приобретен «Яндексом» (и переименован в «Яндекс Книги»), в их отношениях с господином Новиковым наступила золотая пора. Что и отметил последний в своей застольной речи. В развлекательной части вечера выступила Алена Долецкая с фрагментом «Чистого понедельника» Бунина — фантастического для господ Эрнста и Новикова рассказа о том, как после долгих и недешевых ухаживаний рассказчика девушка ушла в монастырь, а не вышла замуж за пылкого поклонника.

Одновременно шли еще штук пять мероприятий (и это только хороших), но общую черту под ними подвела вечеринка медиа «Разгон мода», с филиалами в YouTube и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Издание принадлежит модели Дарье Поповой. Ему исполнился год, и, вероятно, перед новым прыжком к славе госпожа Попова решила собрать уже состоявшихся и будущих героев своих интервью на легкий тимбилдинг в баре Mina. От обсуждения будней индустрии собравшихся отвлек диджей Виталий Козак.

Как всегда, в декабре традиционно поднимает голову премиальный формат. Бывают премии отраслевые, склонные к точным и длинным формулировкам в описании номинаций, кратким докладам каждого выходящего на сцену и бесконечному хронометражу. В противовес таким вручаются премии глянцевого толка. Здесь организаторы очень ценят время своих гостей из шоу-бизнеса, понимая, что у всех «елки», поэтому номинаций бывает мало, зато каждая допускает широту толкований: «Пара года», «Вдохновение года» или вообще «Мода». И вот в четверг состоялась такая царь-премия, которая попыталась объединить и радикально улучшить оба формата. Это была национальная премия в области будущих технологий «Вызов», и вручали ее в Манеже, в постановке Константина Богомолова. С одной стороны, у премии всего лишь пять номинаций и нулевая интрига — имена победителей были объявлены еще в начале декабря. С другой — режиссер решил не только освоить грандиозный бюджет, достойный номинации «Прорыв» на какой-то другой премии, но и подарить лауреатам как можно больше минут славы. Вероятно, он рассудил, что к долгим заседаниям они привыкли, а вот софитов и аплодисментов им по жизни недодают. Так что, взяв за основу миф о Минотавре, господин Богомолов выстроил лабиринтообразный путь к сцене и славе. В многофигурной постановке в ролях в прямом смысле проходных появлялись то Виктор Вержбицкий, то Софья Эрнст. Но и самым серьезным персонам, например Дмитрию Чернышенко или Михаилу Швыдкому, пришлось разучить дугу, по которой им предстояло выйти на сцену для вручения наград. В сравнении с достижениями, за которые эти награды вручались, было совсем несложно.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствует блогера Ольгу Бузову на премьере ледового шоу «Щелкунчик» его супруги Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствует блогера Ольгу Бузову на премьере ледового шоу «Щелкунчик» его супруги Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Клава Кока на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Певица Клава Кока на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Ани Лорак (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Певица Ани Лорак (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена с сыновьями Григорием (слева) и Михаилом на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена с сыновьями Григорием (слева) и Михаилом на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) с супругой Ханной и дочерью Ариадной (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) с супругой Ханной и дочерью Ариадной (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) и музыкант Леонид Терещенко с сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) и музыкант Леонид Терещенко с сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони с супругой Ксенией Сазонтьевой-Волковыской с дочерью Агнией и сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Телеведущий Владимир Маркони с супругой Ксенией Сазонтьевой-Волковыской с дочерью Агнией и сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Руководитель балета «Тодес» Алла Духова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Руководитель балета «Тодес» Алла Духова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Олешко на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Актер Александр Олешко на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц) (слева) и телеведущая, певица Ольга Бузова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц) (слева) и телеведущая, певица Ольга Бузова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей и дочерью Софией на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей и дочерью Софией на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик»

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью фигуристкой Надеждой Песковой на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью фигуристкой Надеждой Песковой на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: соосновательница онлайн-журнала 7Sisters.ru Татьяна Азатян, владелица галереи Carre d’Artistes Юлия Акимова и супруга генерального директора судоходной компании «Волга Дрим» Дмитрия Есакова Екатерина Есакова на открытии выставки художницы Тамары Шипициной «Палисадники» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре

Слева направо: соосновательница онлайн-журнала 7Sisters.ru Татьяна Азатян, владелица галереи Carre d’Artistes Юлия Акимова и супруга генерального директора судоходной компании «Волга Дрим» Дмитрия Есакова Екатерина Есакова на открытии выставки художницы Тамары Шипициной «Палисадники» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художница Тамара Шипицина (в центре) на церемонии открытия своей выставки «Палисадники» в Московском музее современного искусства

Художница Тамара Шипицина (в центре) на церемонии открытия своей выставки «Палисадники» в Московском музее современного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Владелица бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на презентации своего поэтического сборника (под псевдонимом К. Бондырева) в школе Masters

Владелица бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на презентации своего поэтического сборника (под псевдонимом К. Бондырева) в школе Masters

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Международного центра исследования мозга приматов Никос Логотетис с наградой в номинации «Discovery/Открытие» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Директор Международного центра исследования мозга приматов Никос Логотетис с наградой в номинации «Discovery/Открытие» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Старшенбаум с супругом Даниилом Наумовым на церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Актриса Анна Старшенбаум с супругом Даниилом Наумовым на церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Доктор физико-математических наук Сергей Таскаев с наградой в номинации «Инженерное решение» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Доктор физико-математических наук Сергей Таскаев с наградой в номинации «Инженерное решение» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак и президент фонда «Вызов» Леонид Шляховер на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Журналист Ксения Собчак и президент фонда «Вызов» Леонид Шляховер на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Галеристка Полина Аскери (слева) и журналист Ксения Собчак (справа) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Галеристка Полина Аскери (слева) и журналист Ксения Собчак (справа) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Марк Тишман (в центре) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Певец Марк Тишман (в центре) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристка Анастасия Гребенкина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фигуристка Анастасия Гребенкина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Доктор химических наук Андрей Шевельков на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Доктор химических наук Андрей Шевельков на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Актриса Анна Чурина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Политолог Сергей Караганов (слева) и советник гендиректора ГК «Росатом», основатель Российского квантового центра Руслан Юнусов на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Политолог Сергей Караганов (слева) и советник гендиректора ГК «Росатом», основатель Российского квантового центра Руслан Юнусов на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

слева направо: Доцент СПбГУ Ольга Якубович, доктор биологических наук Ольга Тимофеева и доктор химических наук Дина Дейнеко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

слева направо: Доцент СПбГУ Ольга Якубович, доктор биологических наук Ольга Тимофеева и доктор химических наук Дина Дейнеко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Рената Пиотровски (в розовом) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Продюсер Рената Пиотровски (в розовом) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию Bosco Константин Андрикопулос на открытии выставки «Утопия и Ухрония» Сергея Сонина и Елены Самородовой в ММОМА

Директор по развитию Bosco Константин Андрикопулос на открытии выставки «Утопия и Ухрония» Сергея Сонина и Елены Самородовой в ММОМА

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сергей Сонин и Елена Самородова на открытии своей выставки «Утопия и Ухрония» в ММОМА

Сергей Сонин и Елена Самородова на открытии своей выставки «Утопия и Ухрония» в ММОМА

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствует блогера Ольгу Бузову на премьере ледового шоу «Щелкунчик» его супруги Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Клава Кока на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Ани Лорак (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки в «Мегаспорте»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена с сыновьями Григорием (слева) и Михаилом на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) с супругой Ханной и дочерью Ариадной (слева) на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) и музыкант Леонид Терещенко с сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущий Владимир Маркони с супругой Ксенией Сазонтьевой-Волковыской с дочерью Агнией и сыном Львом на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Руководитель балета «Тодес» Алла Духова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Александр Олешко на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Блогер, певица Карина Кросс (Карина Лазарьянц) (слева) и телеведущая, певица Ольга Бузова на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Композитор Аркадий Укупник с супругой Натальей и дочерью Софией на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью фигуристкой Надеждой Песковой на премьере ледового шоу «Щелкунчик» Татьяны Навки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: соосновательница онлайн-журнала 7Sisters.ru Татьяна Азатян, владелица галереи Carre d’Artistes Юлия Акимова и супруга генерального директора судоходной компании «Волга Дрим» Дмитрия Есакова Екатерина Есакова на открытии выставки художницы Тамары Шипициной «Палисадники» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художница Тамара Шипицина (в центре) на церемонии открытия своей выставки «Палисадники» в Московском музее современного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Владелица бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на презентации своего поэтического сборника (под псевдонимом К. Бондырева) в школе Masters

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Екатерина Шпица на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Международного центра исследования мозга приматов Никос Логотетис с наградой в номинации «Discovery/Открытие» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Старшенбаум с супругом Даниилом Наумовым на церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Доктор физико-математических наук Сергей Таскаев с наградой в номинации «Инженерное решение» на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Ксения Собчак и президент фонда «Вызов» Леонид Шляховер на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Галеристка Полина Аскери (слева) и журналист Ксения Собчак (справа) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Марк Тишман (в центре) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фигуристка Анастасия Гребенкина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Доктор химических наук Андрей Шевельков на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анна Чурина на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Политолог Сергей Караганов (слева) и советник гендиректора ГК «Росатом», основатель Российского квантового центра Руслан Юнусов на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

слева направо: Доцент СПбГУ Ольга Якубович, доктор биологических наук Ольга Тимофеева и доктор химических наук Дина Дейнеко на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Андрей Мерзликин на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Рената Пиотровски (в розовом) на церемонии вручения премии в области будущих технологий «Вызов» в «Манеже»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию Bosco Константин Андрикопулос на открытии выставки «Утопия и Ухрония» Сергея Сонина и Елены Самородовой в ММОМА

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сергей Сонин и Елена Самородова на открытии своей выставки «Утопия и Ухрония» в ММОМА

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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