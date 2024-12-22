Рыбаки из России обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном

Российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову рыбы одним судном за год. Морозильный рыболовной траулер «Петр I» собрал 93,5 тыс. тонн рыбы за календарный год, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Это уже третий раз, когда российские рыбаки обновляют собственный рекорд по вылову рыбы за год. В 2023 году «Петр I» выловил 90 тыс. тонн рыбы, что также стало рекордом для этого типа судна.

Промысловый сезон судна завершился 20 декабря, оно находилось на ловле 307 дней. В его составе работали два экипажа из 130 человек. Летом и осенью в Тихом океане траулер добывал иваси и скумбрию, а зимой и весной — минтай, сельдь, иваси и скумбрию в Охотском море и Тихом океане.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что укреплению лидерства российских рыбаков способствует возвращение сардины иваси. «В этом году, к слову, рыбаки добыли уже 582,6 тысяч тонн иваси, что стало наивысшим показателем за весь постсоветский период»,— отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ассоциация судовладельцев рыболовного флота ранее предупреждала о возможном сокращении операционной рентабельности морского рыболовства с 7% до 2% в 2025 году, если курсовые пошлины останутся в силе. Президент Ассоциации добытчиков минтая рассказывал «Ъ», что при добыче минтая чистая прибыль сократилась в два раза за пять лет.

Подробнее о влиянии курсовых пошлин на рынок — в материале «Ъ» «Рыба окончательно опошлинилась».