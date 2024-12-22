Над пятью регионами России уничтожены 42 беспилотника

Средства противовоздушной обороны в ночь на 22 декабря уничтожили 42 беспилотника над пятью регионами России, сообщило Минобороны. Над Орловской областью сбито 20 дронов, по восемь беспилотников — над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской и один — над Краснодарским краем.

В Орловской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщал губернатор Александр Богомаз.

По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА сбиты над Азовским морем, возле Таганрога и Новочеркасска. Также средства ПВО сбили ракету возле Миллерово. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Утром 21 декабря атаке беспилотников подверглась Казань. По информации Минобороны, три БПЛА были сбиты ПВО, три подавлены подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».